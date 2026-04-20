Sheinbaum lamenta ataque armado en pirámide de Teotihuacán que dejó dos muertos y cuatro heridos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el ataque armado ocurrido la mañana de este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un sujeto armado disparó y mató a una ciudadana canadiense y después se quitó la vida.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, señaló en sus redes sociales.

La mandataria dijo que instruyó al gabinete de seguridad para dar seguimiento a los lamentables hechos además de ponerse en contacto con la embajada de Canadá.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, señaló la mandataria mexicana.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexicanas, fue alrededor de las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, que este sujeto subió armado a la pirámide de la Luna, amagó a varios turistas y disparó contra ellos, quitándole la vida a una ciudadana canadiense y dejando cuatro heridos más (dos colombianos, otra canadiense y una más de nacionalidad rusa).

Videos en redes sociales muestran al presunto atacante vestido con una camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y con cubrebocas, portando en la mano derecha un arma de fuego y lo que parece un cuchillo.

De acuerdo con algunos testigos en el lugar, se escucharon varias detonaciones mientras las personas intentaban refugiarse tirados en el piso.

“Yo no pude percibir que tipo de arma era. Desde que iba entrando a la puerta tres se escucharon detonaciones esporádicas primero. Yo estaba retirada donde estaba pasando esto”, comentó una señora que se encontraba en la zona arqueológica.

🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Reportan disparos en las Pirámides de Teotihuacán en México: “¡Háblenle a la policía!”. pic.twitter.com/dBr8ail9gS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 20, 2026

#VIDEO | “Tiene un balazo en la parte de la mano”: Un hombre armado atacó a varias personas dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando al menos a una persona sin vida; más tarde, el atacante también murió en el lugar.



Información preliminar detalla que los hechos… pic.twitter.com/Fmp65Fywbn — Milenio (@Milenio) April 20, 2026

BALAZOS en la PIRÁMIDE de LA LUNA

Autoridades reportan q al menos una mujer fue asesinada de un balazo en la parte alta de la pirámide en Teotihuacán.

El hombre q la atacó, también está herido de bala.

Agentes de @SS_Edomex @SSPCMexico y distintas corporaciones ya en el punto. pic.twitter.com/mfockmeVq3 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 20, 2026

La zona arqueológica de Teotihuacán, que se encuentra ubicada en el Estado de México y a una hora de distancia de la Ciudad de México, es considerada uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México.

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