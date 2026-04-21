EE.UU. planea fuerza militar basada en IA para enfrentar a cárteles en América Latina

El Ejército de Estados Unidos anunció que va a crear una nueva fuerza militar autónoma basada en inteligencia artificial, una iniciativa que formará parte del refuerzo de operaciones del Comando Sur en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de apoyar distintas misiones en la región y enfrentar desafíos en varios ámbitos.

Nueva unidad militar con sistemas autónomos e IA

De acuerdo con un comunicado del Comando Sur el nuevo mando estará enfocado en el uso de plataformas autónomas, semiautónomas y no tripuladas, integradas con inteligencia artificial, con el objetivo de contrarrestar amenazas en distintos ámbitos operativos.



La iniciativa busca vincular las misiones tácticas con efectos estratégicos a largo plazo, fortaleciendo la capacidad de respuesta militar en la región.

Objetivos: narcotráfico y respuesta a crisis

El anuncio fue realizado por el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, quien explicó que la nueva fuerza tendrá como misión desarticular y debilitar redes narcoterroristas y estructuras de cárteles, además de responder a crisis derivadas de desastres naturales de gran escala.



El desarrollo de esta unidad se apoyará en sistemas de inteligencia artificial que permitirán mayor autonomía operativa. Según el mando estadounidense, el objetivo es mejorar la capacidad de acción desde el fondo marino hasta el espacio y el entorno cibernético.



Donovan afirmó que se busca aprovechar la “superioridad del ecosistema de defensa estadounidense” mediante el despliegue de innovaciones tecnológicas y una mayor cooperación con socios regionales.

Modernización militar y coordinación regional

El proyecto se enmarca en la iniciativa del llamado Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por sus siglas en inglés), impulsado por el antes denominado Departamento de Defensa de Estados Unidos, ahora conocido como Departamento de Guerra.

Esta iniciativa busca integrar inteligencia artificial y sistemas autónomos en operaciones de combate para modernizar las capacidades militares.



En una comparecencia ante el Congreso en marzo, Donovan señaló que el objetivo es desplegar fuerzas modernizadas y eficientes dentro del área de influencia del Comando Sur, con el fin de incrementar la capacidad operativa, el intercambio de datos y la coordinación con fuerzas aliadas.

El Comando Sur de Estados Unidos es uno de los seis comandos unificados de las Fuerzas Armadas estadounidenses, cada uno con responsabilidad en una región geográfica específica.

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