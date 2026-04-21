Identifican al responsable del tiroteo en las pirámides de Teotihuacán

El autor del tiroteo que dejó este lunes al menos dos muertos y 13 extranjeros lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de la Ciudad de México, según informaron las autoridades mexicanas.

La identificación se realizó tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, cuyos datos y fotografía coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales, según reportes de medios con información de autoridades locales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló en conferencia de prensa que el agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna.

“Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas”, agregó el funcionario.

Además, detalló que, al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida.

Presuntamente admiraba la masacre de Columbine

El atacante presuntamente admiraba la masacre perpetrada en el instituto estadounidense de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler, según informaron este martes medios mexicanos.

El responsable del tiroteo dejó en la escena del crimen un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía él mismo junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24, según la cadena de televisión Telediario.

Esa matanza, considerada el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, se produjo un 20 de abril, el mismo día que el ataque de este lunes en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán, donde murió al menos una turista canadiense.

La misma cadena, que cita la investigación de las autoridades, aseguró que varias fotos del asesino le muestran posando con el saludo nazi popularizado por Hitler, quien también nació un 20 de abril, y que otras pruebas apuntan a su ideología extremista.

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