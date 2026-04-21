Vinícius Jr. anota y pide perdón a la afición: gol y gesto que lo cambia todo en el triunfo contra Alavés

El nombre de Vinícius Jr volvió a ser protagonista en el Real Madrid, pero esta vez no solo por su rendimiento, sino por un gesto que dio de qué hablar: marcó un golazo y pidió perdón a la afición del Santiago Bernabéu después de una mala racha y en plena tensión tras la eliminación europea.

Real Madrid gana en casa con goles de Mbappé y Vinicius. 🔥



Después de 4 partidos vuelven a la victoria y quieren mantenerse en la pelea por La Liga. 💥 pic.twitter.com/qPoKgt7YvU — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 21, 2026

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Golazo, silencio y disculpas: la reacción de Vinícius Jr

Vinícius Júnior, delantero internacional brasileño del Real Madrid, fue abucheado por la afición en las primeras acciones del partido contra el Alavés en el reencuentro con el Bernabéu tras la eliminación en la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich; marcó un buen gol en el minuto 50 y pidió perdón a la afición inmediatamente después de anotar, sin celebración.

Iniciado el segundo tiempo, insistente durante toda la primera parte, el atacante controló el balón, lo condujo y conectó un golazo con la derecha desde más de 20 metros, lejos del alcance de Antonio Sivera para poner el marcador 2-0 de forma momentánea.

¡GOLAZO DE VINICIUS Y DISCULPAS A LA GRADA! ☄️ pic.twitter.com/vwn42Qk28J — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 21, 2026

Ni lo festejó. Sólo se paró, alzó los brazos, solicitó las disculpas de su hinchada y recibió las felicitaciones de sus compañeros, individualmente, uno por uno. Nada efusivo.

Antes de eso, Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 30 con un zapatazo desde afuera del área.

Del silbido al aplauso: el Bernabéu reacciona a Vinícius

Al inicio del partido la afición le dedicó algunos silbidos a Vinícius Jr, quien asumió el encuentro con personalidad, insistiendo constantemente por el costado izquierdo del ataque del Real Madrid.

La eliminación europea seguía pesando en el ambiente, especialmente tras la caída ante el Bayern. Sin embargo, su actitud y, sobre todo, su gol, transformaron parte de la tensión en reconocimiento.

Números de Vinícius Jr. en la temporada

El tanto significó el decimoctavo gol en 48 partidos del delantero brasileño en la temporada y el duodécimo en LaLiga, consolidando su papel clave en el equipo blanco.

Un rendimiento que mantiene al Real Madrid con opciones —aunque remotas— en LaLiga, donde aún busca presionar al FC Barcelona en la recta final del campeonato.

Un gesto que define el momento del Real Madrid

El partido también dejó otras señales del clima en el club. Jugadores como Eduardo Camavinga fueron reprobados por la grada, reflejo del malestar tras una temporada irregular, marcada por la eliminación europea y resultados inconsistentes.

Aun así, el foco quedó en Vinícius Jr: su gol, su reacción y su mensaje. En una noche tensa, el brasileño optó por responder con fútbol y humildad.

Mbappé viendo las pantallas del Bernabéu mientras Vinicius le pedía perdón a la afición tras su golazo. 👀 pic.twitter.com/S4fGIfUZZO — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 21, 2026

Toni selló el 2-1

En la recta final del encuentro, el Alavés descontó, pero ya no hubo tiempo para más y Toni puso el cerrojo al marcador.

¡Gol de último minuto para el Alavés! 💥



Toni puso el 1-2 contra el Madrid. ⚽️ pic.twitter.com/NLUce5k5Wb — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 21, 2026

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