Caso de mujer colombiana evidencia que sí es posible quedar embarazada de dos hombres al mismo tiempo

La ratificación de que una mujer quedó embarazada de dos hombres al mismo tiempo, confirma la máxima “lugar común” de que la realidad supera a la ficción. Recordemos que en 2018 un laboratorio de genética en Colombia atendió a una mujer que solicitó pruebas de paternidad para sus mellizos. Los resultados sorprendieron: ambos niños eran hijos de la misma madre, pero de diferentes padres, un fenómeno raro conocido como superfecundación heteropaternal.

Para determinar la paternidad, científicos del Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia utilizaron marcadores microsatélites para comparar fragmentos de ADN entre la madre, los mellizos y el presunto padre. Este análisis, que implica múltiples etapas, permitió confirmar que el ADN de un niño coincidía con el del padre, mientras que el otro no.

Con el motivo de precisar este suceso insólito, se repitieron las pruebas desde el inicio, obteniendo el mismo resultado sorprendente. Este hallazgo ha sido el primero de su tipo en un laboratorio, lo que resalta su importancia en el campo de la genética.

“Tomamos el ADN de cada uno de ellos, miramos entre 15 y 22 puntos, que se llaman microsatélites, y los comparamos uno a uno”, explicó el profesor William Usaquén, director del laboratorio, a BBC Mundo.

Entonces, cuando la mitad del perfil genético del niño coincide con el de la madre y la otra mitad con el del supuesto padre, se confirma la paternidad.

Lo raro de la superfecundación heteropaternal

La superfecundación heteropaternal es inusual debido a la combinación de varios factores: la mujer debe tener relaciones con dos hombres en un corto periodo y liberar múltiples óvulos. Según los expertos, el tiempo entre las fecundaciones debe ser crítico para que este fenómeno ocurra.

“Habíamos escuchado por otros reportes que esos casos sí se observaban en muy baja frecuencia en el mundo”, dijo a la BBC Andrea Casas, experta en genética e investigadora del Instituto de Genética.

Estudios han documentado pocos casos a nivel mundial, destacando la escasa frecuencia de esta condición. Un estudio en Estados Unidos, por ejemplo, solo encontró tres casos en una base de datos de 39,000 pruebas de paternidad.

Aspectos éticos y sociales

Los investigadores enfrentan limitaciones éticas al abordar la vida personal de sus sujetos. Las pruebas de paternidad se realizan respetando la integridad y privacidad individuales, por lo que los detalles de las relaciones de los solicitantes no son indagados.

Se anticipa que, con el avance de la tecnología, la superfecundación heteropaternal podría volverse menos atípica a medida que más personas accedan a pruebas de paternidad, lo que eventualmente podría llevar a una mayor comprensión de este fenómeno.

Implicaciones legales

Este fenómeno genera disputas sobre quién asume obligaciones como manutención y custodia, ya que la ley tradicional presume un solo padre para gemelos. Requiere pruebas de ADN para determinar la paternidad de cada niño, lo que puede llevar a procesos judiciales de impugnación o reconocimiento voluntario.

Derechos de herencia. Complica la sucesión, pues cada mellizo hereda solo del padre biológico correspondiente, afectando repartos patrimoniales. Tribunales deben intervenir para aclarar vínculos filiativos y evitar desamparo legal de padres o hijos.

Desafíos jurídicos. Es un caso raro (menos de 20 registrados globalmente), y las normas no siempre están preparadas, generando conflictos éticos y legales sobre renuncia de derechos parentales. En países como Colombia, se resuelve vía acciones de filiación con eficacia erga omnes (“respecto de todos”).

Derechos de custodia. La custodia se decide caso por caso, evaluando el impacto en el bienestar infantil; pruebas genéticas son clave para atribuir derechos precisos y evitar errores en pensiones o visitas. No altera el estatus de mellizos como hermanos, pero puede involucrar a cuatro progenitores (madre + dos padres), demandando adaptación legal.

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