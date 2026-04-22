Consejera escolar es acusada de abuso sexual de una estudiante de secundaria en Carolina del Norte

Una consejera escolar y entrenadora de voleibol de una escuela secundaria de Carolina del Norte fue sentenciada a hasta 40 años de prisión tras admitir haber abusado sexualmente de una estudiante adolescente a quien supuestamente debía ayudar con su ansiedad, informaron las autoridades.

Jessica Patrick Finley se declaró culpable de múltiples delitos sexuales graves contra una menor, incluyendo seis cargos de abuso sexual infantil, ocho cargos de actos lascivos con una menor, un acto sexual con una estudiante y delitos contra una menor de 15 años, según la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (NCSBI).

Finley, quien trabajaba en la Escuela Secundaria McDowell, fue acusada de manipular a una estudiante de 14 años durante el año escolar 2023-24, iniciando comunicaciones inapropiadas que derivaron en encuentros sexuales, según los investigadores.

El abuso presuntamente tuvo lugar en parte dentro de la oficina de Finley en la escuela, donde la estudiante había buscado inicialmente apoyo psicológico.

Durante las declaraciones de las víctimas, la hermana de la adolescente describió a Finley como “una depredadora… que acechaba tras las paredes de la oficina de consejería, esperando a una víctima”, informó McDowell News.

“Habríamos arrancado la puerta de ese edificio a golpes para salvarla de ese monstruo”, dijo la madre de la joven.

Documentos judiciales obtenidos por la estación local WLOS revelaron que la relación incluía mensajes de texto explícitos que hablaban de encuentros sexuales y actos futuros. Los fiscales afirmaron que muchos de estos encuentros ocurrieron después de que la víctima cumpliera 15 años.

Según los documentos judiciales, Finley también le dijo a la estudiante que planeaba dejar a su esposo e hijos para estar con ella.

La relación salió a la luz después de que los padres de la adolescente descubrieran los mensajes y los denunciaran a las autoridades, lo que provocó la renuncia de Finley a las Escuelas del Condado de McDowell en febrero de 2024.

La Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte (NCSBI) inició una investigación a solicitud de la Oficina del Sheriff del Condado de McDowell, y finalmente acusó a Finley de numerosos delitos sexuales.

En abril de 2025, Finley rechazó inicialmente un acuerdo con la fiscalía e intentó que se le redujera la fianza, solicitud que le fue denegada.

Finalmente, se declaró culpable de todos los cargos ante el tribunal superior.

“Solo quiero decir que lo siento mucho por mis acciones y por el daño que he causado”, declaró Finley ante el tribunal. Fue sentenciada a una pena mínima de 28 años y cuatro meses y una máxima de 40 años y seis meses de prisión.

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