Centro de reciclaje del sur de Los Ángeles combate los vertederos ilegales

La primavera ya está en pleno apogeo y la mayoría de personas dedica sus días a deshacerse de la ropa vieja, a botar los objetos que ya no quiere o necesita en casa y a ordenar sus espacios. Como la mayoría de las cosas van a la basura; en ocasiones, sin saber adónde tirarlas, las dejan en las calles.

Como parte de una iniciativa para combatir los vertederos ilegales, como los que estamos mencionando, y en celebración del Día de la Tierra, la empresa Active Recycling Co., situada en el barrio del sur de Los Ángeles, ofrece a la comunidad la oportunidad de deshacerse de hasta 500 libras de basura de forma gratuita.

“Queríamos ayudar a combatir el vertido ilegal de basura, por lo que ofrecemos un primer servicio gratuito”, dijo Errol H. Segal, consultor sénior en reciclaje de Active Recycling Co. “El depósito ilegal de basura le cuesta a la ciudad millones de dólares al año en limpieza, así que, ¿qué mejor manera de celebrar el Día de la Tierra que traer la basura que ya no necesitas y tirarla de forma legal?”.

Las denuncias por vertidos ilegales en Los Ángeles se dispararon en los dos primeros meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos recopilados por Crosstown LA.

Hubo 22,046 denuncias de basura, muebles y otros residuos abandonados ilegalmente en la ciudad en enero y febrero, lo que supone un aumento del 36%, según el medio de comunicación especializado en datos. Se trata de la cifra más alta para ese periodo desde al menos 2018, según datos de dominio público del servicio MyLA311.

“Aunque el vertido ilegal pueda evocar la imagen de unas pocas bolsas de basura abandonadas en una esquina, a menudo se trata de montones de escombros de obra, o incluso de residuos peligrosos, arrojados por personas o empresas que buscan eludir el pago de las tasas correspondientes por su correcta eliminación”, señala Crosstown en su informe. “Con frecuencia, los materiales se abandonan en las aceras, en callejones o en solares vacíos al amparo de la oscuridad”.

Las comunidades del sur de Los Ángeles, como la de Segal y la del Valle de San Fernando, son las más afectadas por este problema en comparación con otras zonas. En los dos primeros meses de 2025, el Distrito 8 del Consejo, que abarca una amplia franja del sur de Los Ángeles, registró 3,329 denuncias de vertidos; la zona con el siguiente mayor recuento fue el Distrito 6 del Valle, con 2,207 llamadas.

Es por eso que Segal quiere que la gente utilice negocios como el suyo que pueden ayudarlos a deshacerse de su basura. El negocio de Segal ha estado sirviendo a la comunidad del sur de Los Ángeles por los últimos 52 años y, con el paso de los años, ha visto cómo la basura en las calles sigue aumentando a su alrededor.

Basura y cartones en Active Recycling Co. en el sur de Los Ángeles. Crédito: Active Recycling Co.

Active Recycling Co. en el Sur de Los Angeles. Crédito: Active Recycling Co.

Riesgos y consecuencias

El vertido ilegal también supone un peligro mayor para la salud y la seguridad públicas de lo que la gente cree; además, puede reducir el valor de las propiedades y deteriorar la calidad de vida de los residentes. Los materiales vertidos ilegalmente también pueden contaminar las aguas subterráneas y los cursos de agua locales, convertirse en lugares de anidación para roedores y otros animales dañinos, y suponer un peligro para los residentes que transitan por zonas abiertas debido a la presencia de materiales afilados o tóxicos vertidos ilegalmente.

“Ver la basura en las aceras no solo da mala imagen a nuestra ciudad, sino que además es antihigiénico”, afirmó Segal. “El problema de la basura no se resolverá a menos que todos pongamos de nuestra parte para mantener limpia nuestra ciudad”.

Según la legislación de California, un delito menor a nivel estatal se castiga con una multa de 1,000 dólares o con seis meses de cárcel, o ambas cosas, y, salvo que se disponga lo contrario, con una multa de 250 dólares por una infracción.

El centro de reciclaje ofrece durante todo el año una promoción por la que las primeras 500 libras son gratis para los clientes que acuden por primera vez. Tras el primer vertido gratuito, el coste es de 60 dólares por cada 500 libras vertidas. Su negocio está abierto 7 días a la semana y puede transportar cosas como, muebles, material de piso, escombros de construcción y más.

“Lo hago los 365 días del año, si aún no han aprovechado de esto, pueden traer su primer cargamento gratis, así que vénganse”, dijo Segal. “La campaña de limpieza de la ciudad y el condado de Los Ángeles sigue en marcha y no se detendrá mientras haya basura en las calles, los callejones y los solares vacíos”.

Active Recycling Co., Inc.

2000 W. Slauson Avenue, Los Angeles, CA 90047. Tel no: (323) 295-7774