Festival vegano en WeHo educa sobre comida saludable y sostenibilidad

El segundo festival anual de comida de origen vegetal de West Hollywood fue todo un éxito en promover la sostenibilidad y la concienciación climática días antes de que se celebre el Día de la Tierra este 22 de abril.

La lluvia no fue impedimento para que la comunidad asistiera al llamado y en cuanto tanto las nubes en el cielo comenzaron a despejarse, decenas de residentes llegaron a Plummer Park, acompañados de sus familias y mascotas, listos para comer y aprender.

El festival gastronómico, organizado por Plant Based Treaty Los Ángeles y SoCal VegFest, contó con la participación de más de 30 vendedores de comida que ofrecieron platos veganos, incluidos postres y bebidas refrescantes. Asimismo, incluyó conversaciones con expertos sobre la correlación entre nuestra forma de comer y vivir y cómo eso afecta nuestro planeta.

“Queremos crear un espacio para que la comunidad se reúna y comparta recursos”, afirmó Joey Gaber, de Plant-Based Treaty Los Ángeles. “Aquí contamos con muchas organizaciones sin fines de lucro que comparten la forma en que ayudan a los animales, muestran a las personas cómo hacer la transición a una alimentación de origen vegetal y les enseñan cómo hacer que Los Ángeles sea más sostenible”.

El evento del pasado domingo fue perfecto no solo para los amantes de la gastronomía vegana, sino que también constituyó una excelente introducción para quienes desean adoptar una dieta basada en plantas, pero se sienten inseguros respecto a qué tan drástico sería ese cambio.

Entre el grupo de personas que asistieron se encontraba Jaqui, quien acudió al evento acompañada de su perro Cane —un pequeño labrador—, con la intención de explorar una alimentación más saludable, la joven confesó que, hasta ese día, nunca había probado la comida vegana y lo que le dio el último empujón para asistir al evento fue un diagnóstico reciente de diabetes tipo 2.

“Estoy en pleno proceso de modificar mi dieta y modo de vida por motivos de salud y al igual que la mayoría de la gente, creo que me preocupaba por tener que comer comida sin sabor”, comenta Jaqui entre risas. “Sin embargo, tras probar algunas de las muestras en los puestos de comida, me he dado cuenta de que existen muchísimas alternativas para algunos de los platillos que ya me encantan; eso hace que la transición para mí resulte mucho menos intimidante”.

En el evento, los asistentes escucharon a líderes de la ciudad hablar sobre el clima, conocieron algunas de las medidas que WeHo está tomando para proteger a los animales y descubrieron cómo Los Ángeles puede volverse más verde en preparación para los Juegos Olímpicos de LA28.

Entre todos los negocios que había ese domingo estaba Frescas Signature Flavors, que vende aguas frescas. Tienen sabores tradicionales como sandía y fresa, pero, como el tema del evento estaba centrado en vegetales, ese día incluyeron sabores como su “Tropical Cilantro”, agua que tiene piña, cilantro y limón o su agua de aguacate, que incluye melón, aguacate y limón, un poco inesperado, pero con un sabor refrescante.

“Nos gusta tomar sabores tradicionales y darles nuestro propio toque”, dijo Misael Alejandro Saquino, trabajador del puesto. “Utilizamos superalimentos y no usamos azúcares procesados; de hecho, utilizamos edulcorante de fruta del monje (Monkfruit, en inglés)”.

Mientras paseábamos por el parque, también nos topamos con La Pandería Mexicana de La Habra, operada por José García, quien se especializa en la elaboración de pan mexicano vegano. Según García, él se hizo cargo de la tradicional panadería de sus padres, un negocio de larga trayectoria, y, desde entonces, ha incorporado una variedad de opciones veganas a su menú; además del pan dulce vegano, ofrece también jamón, queso fresco, tamales y hasta milanesa vegana.

Panadería La Mexicana ofreció productos tradicionales veganos. Crédito: Impremedia

García dijo que su meta no es volverse rico, sino brindar a su comunidad opciones saludables que reflejen su cultura y sus tradiciones.

“Simplemente pensé en toda la buena comida que disfrutamos e intento crear versiones veganas de esos platos para demostrar que pueden ser igual de sabrosos”, comentó García. “Mi objetivo es ofrecer opciones veganas a precios asequibles, ya que sé que, como latinos, somos diagnosticados con mayor frecuencia de hipertensión, diabetes y colesterol; por eso, trato de mostrarle a mi comunidad que no tenemos que dejar de comer lo que nos encanta, sino simplemente sustituir los ingredientes por otros más saludables”.

Al otro lado del parque se encontraba Christine To; su puesto, Sweet Coyote, destacaba por representar a la perfección la temática del evento. Su negocio no solo se centra en ofrecer ingredientes de alta calidad y postres veganos, tanto para las personas como para sus perros, sino que también destina sus beneficios a hacer realidad su sueño de ayudar a los perros en México.

“Mi pasión es crear conciencia a través de la comida; amo a los animales y quiero ayudarlos por medio de la alimentación, por lo que nuestra misión —la de mi esposo y mía— es construir un santuario de perros en México”, comentó. “Poco a poco nos vamos acercando a ese objetivo. Ya hemos adquirido un terreno y esperamos comenzar a construir nuestro santuario muy pronto”.

El evento que suele celebrarse en el mes del Día de la Tierra fue disfrutado por decenas de personas, sus familiares y mascotas, quienes asistieron a comer y a disfrutar de las actividades de la jornada. De acuerdo con Gaber, la idea del evento no es exclusiva de los veganos, sino que está abierta a todos los interesados en vivir una vida más sostenible.

La comunidad disfruto del evento. Crédito: Impremedia

“No le estamos diciendo a la gente que adopte una alimentación completamente basada en plantas de la noche a la mañana, pero queremos que den ese paso hacia una mayor sostenibilidad”, dijo Gaber. “Y que se muestren abiertos a los alimentos de origen vegetal; es mejor para el medio ambiente, pero también es excelente para nuestra salud”.