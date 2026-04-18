‘La Casa Zero Waste’ enseña a la comunidad cómo tener una vida más sostenible

Para algunos, la idea de llevar un estilo de vida más ecológico o consciente para nuestro planeta y el medio ambiente puede resultar agotadora, costosa e inalcanzable.

Pero la realidad es que es más simple de lo que muchos piensan, y para ayudar a desmentir algunos de esos mitos y proporcionar recursos, CalRecycle organizó una jornada de puertas abiertas, llamada “La Casa Zero Waste”, en la que guiarán a los participantes en una experiencia inmersiva en un hogar que les enseña a minimizar la basura y a explorar diferentes métodos de reciclaje.

“Es bien importante que tengamos la idea de generar menos basura y que estemos más conscientes de nuestro medio ambiente”, dijo Rafael Chávez de CalRecycle. “Lo que afecta al medio ambiente nos afecta a nosotros. No vivimos fuera de él; somos parte de él”.

La experiencia imersiva llevará a los participantes a más de cuatro cuartos principales, como la cocina, el patio y el baño, donde aprenderán a realizar cambios más ecológicos que no lastiman el bolsillo.

Uno de esos espacios será la cocina, un lugar que puede considerarse el centro de un hogar.

Especialmente en la comunidad latina, es donde las familias se reúnen, donde fiestas y conversaciones tienen lugar. También es donde, sin pensarlo ni saberlo, generas una gran cantidad de basura que puede reciclarse.

CalRecycle invitó al chef Armando Quiroz, no solo para preparar un delicioso platillo, sino también para enseñarles a los participantes cómo desechar los residuos que quedan tras preparar sus comidas favoritas en casa.

“Les enseñamos sobre el compostaje y a cambiar la mentalidad de que todo va a la basura”, dijo Chávez. “Porque puedes transformarlo en compost que regresa a la tierra para alimentar tus vegetales en el jardín y darles a tus restos un segundo propósito”.

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los desechos orgánicos contienen carbono. Por lo tanto, a medida que se descomponen, el carbono se convierte en dióxido de carbono (CO2) y metano, que son gases de efecto invernadero que calientan el clima. El metano es motivo de especial preocupación porque es un potente gas de efecto invernadero: en EEUU el metano de los desechos de alimentos calienta el planeta tanto como quince plantas de energía de carbón.

Estados Unidos también se considera el país que tira más comida que cualquier otro del mundo: casi 60 millones de toneladas —120,000 millones de libras— cada año. Se estima que esto representa casi el 40% del suministro de alimentos de Estados Unidos y equivale a 325 libras de desperdicio por persona.

“Cuando tiramos todo sin separar, generamos gases de metano que calientan nuestro planeta”, dijo Chávez, quien ha hecho cambios en su propia casa. “Yo sí reciclaba, pero nunca separaba los desperdicios de mi comida; empecé a hacerlo y he notado que tengo más material de reciclaje y más material orgánico, y mi bote de basura ya no se llena tan rápido como antes”.

El día también les enseñará cómo transformar sus espacios cotidianos con sencillos cambios para lograr cero residuos. Dando ejemplos de la vida real de cómo los californianos pueden reciclar de manera más inteligente y reducir la basura sin cambiar por completo su estilo de vida.

“Pueden hacer cosas simples, como rellenar sus botellas de champú en vez de comprar una botella cada vez; comprar una botella grande de champú y rellenar la chiquita, porque produce menos basura”, dijo Chávez.

Él también mencionó que incluso en sus cuartos de lavandería se pueden implementar pequeñas modificaciones, como, por ejemplo, en vez de usar las hojas o toallitas de olor para la secadora (que generan más basura), sustituirlas por pelotas de lana para secadora, que son más amigables con el medio ambiente y reutilizables. Frecuentemente, estas incluso funcionan mejor que una caja de hojas para la secadora.

Chávez dijo que entre los latinos ya hacemos un buen trabajo de reciclaje, mencionando que siempre reciclamos botellas y que les damos más uso a los contenedores de condimentos. Por ejemplo, la manera en que usamos los contenedores de Mole María como vasos después de utilizarlos. O cómo nuestras madres y abuelas reciclan las cajas de metal de las galletas y las convierten en su caja de herramientas para coser, en vez de tirarlas.

Los mexicanos, al igual que otras culturas latinoamericanas, poseen una rica herencia indígena que los convierte en guardianes naturales del medio ambiente. Hoy en día, en los Estados Unidos, los latinos conservan no solo por prudencia económica, sino también porque un gran número de hogares latinos de bajos ingresos residen en comunidades de primera línea, donde lidian de primera mano con los efectos de la polución y la contaminación.

“La idea es estar consciente y no desperdiciar algo, y preguntarse al querer tirar algo si se puede usar para algo más para minimizar la basura”, dijo Chávez.

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