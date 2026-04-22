Exoneran a un hombre de Denver que estuvo 26 años en prisión por la muerte de un bebé

Un hombre condenado por asesinato en primer grado de la hija pequeña de su entonces novia ha sido exonerado 26 años después.

Stephen Martinez, de Denver, fue declarado culpable de la muerte de la bebé Heather Mares en el año 2000, según informaron 9News y CBS News, citando documentos judiciales y una declaración jurada de arresto.

Martinez llamó al 911 el 17 de octubre de 1998, informando a los servicios de emergencia que Heather se estaba ahogando. Al llegar, los agentes descubrieron que la niña tenía una fractura de cráneo. También se encontraron sábanas ensangrentadas en la lavadora.

Martinez declaró a los investigadores que había sacudido a la bebé mientras lloraba y que le había golpeado la cabeza contra la cuna, aunque afirmó que en ese momento fue un accidente, según consta en los documentos judiciales, citados por 9News.

Tras su condena, Martinez fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Este martes 21 de abril, el juez Andrew Luxen de Denver anuló la condena de Martínez tras la presentación de nuevas pruebas por parte del Proyecto Inocencia Korey Wise, que sugerían que la bebé había fallecido por complicaciones de neumonía, según informó Associated Press.

El juez también ordenó la liberación de Martínez.

En el año 2000, una nueva ley de Colorado permitió al tribunal acusar a Martínez de asesinato en primer grado, en lugar del cargo menor de abuso infantil con resultado de muerte, según AP.

La familia de Mares, incluyendo a sus padres, Kim Estrada y Chris Mares, sigue creyendo que Martínez mató a Heather y no mostró remordimiento, según AP. Sin embargo, el juez Luxen desestimó sus objeciones.

“Mi vida se truncó hace 27 años, junto con la de nuestra familia”, dijo Estrada entre lágrimas tras la decisión del juez, según AP.

“El Proyecto Inocencia Korey Wise presentó a mi oficina a varios expertos médicos creíbles que cuestionaron la determinación inicial de que la muerte de Heather fue causada por maltrato físico”, escribió el fiscal de distrito de Denver, John Walsh, en un comunicado de prensa.

Walsh afirmó haber consultado a “expertos independientes” cuyas “opiniones confirmaron en gran medida las de los expertos de la defensa”.

“Además, y lo que es más importante, el médico forense de Denver que realizó la autopsia de Heather en 1998 reconoció recientemente que existe una duda razonable sobre la causa de su muerte”, continuó Walsh.

Citando pruebas, Walsh escribió que su oficina “no se opuso” al trabajo del Proyecto Inocencia Korey Wise para anular la condena de Martínez, y agregó que, al no poder cumplir con la carga ética y legal de la prueba más allá de toda duda razonable, se vieron obligados a desestimar el caso.

Walsh afirmó que no hubo mala conducta por parte de nadie que trabajó en la investigación inicial de 1998.

“Este es simplemente un ejemplo de la disposición y capacidad del sistema de justicia penal para reevaluar un caso cuando sea necesario”, escribió Walsh.

El Proyecto Inocencia Korey Wise, que ofrece servicios legales y de investigación gratuitos a personas condenadas injustamente por delitos en Colorado, fue fundado por Wise, de 53 años, miembro de los “Cinco de Central Park”, ahora conocidos como los “Cinco Exonerados”.

Yusef Salaam, Wise, Raymond Santana, Kevin Richardson y Antron McCray fueron condenados injustamente por la violación y agresión sexual de una mujer en Central Park, Nueva York, cuando eran adolescentes en 1989.

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