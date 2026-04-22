Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 abril de 2026

La mañana puede encontrarte inquieto y con muchas ganas de hacer, pero será clave evitar sobrecargarte para no dejar asuntos inconclusos. Con el correr del día, te sentirás más receptivo, dispuesto a disfrutar del afecto de tu pareja o de alguien especial.

Horóscopo de amor para Capricornio Tus cambios de humor tienen un efecto adverso en las personas cercanas a ti. Pareces cambiante, casi impredecible y terminas entrando en peleas con las personas a las que más quieres. Una solución puede ser, el pasar la mayoría de tu tiempo con aquellos que es menos probable que se molesten con tu impredecible humor.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.