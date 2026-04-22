Hyundai no traerá un atractivo modelo a Estados Unidos

Hyundai sigue empujando fuerte en su ofensiva eléctrica y esta vez lo hace con un modelo que apunta directo a la ciudad. El nuevo IONIQ 3 aparece como una alternativa compacta, moderna y eficiente, pensada para quienes necesitan moverse sin complicaciones en entornos urbanos cada vez más exigentes.

Lee también: BYD advierte sobre el auto eléctrico chino: qué puede pasar con precios y marcas

Lo interesante es que no se trata solo de sumar otro modelo a la gama. Este hatchback llega con identidad propia dentro de la familia IONIQ, donde ya conviven propuestas como el 5, 6 y 9.

Puedes leer: Que tu auto eléctrico sea tarjeta de crédito: eso quiere BMW

Sin embargo, hay un detalle que llama la atención desde el inicio, al menos por ahora, este modelo no está contemplado para el mercado de Estados Unidos.

Diseño que mezcla forma y eficiencia

Uno de los puntos más atractivos del IONIQ 3 está en su diseño. Hyundai habla de una nueva categoría que denomina “Aero Hatch”, una mezcla entre hatchback tradicional y soluciones aerodinámicas avanzadas que buscan optimizar cada kilómetro de autonomía.

La silueta sigue la filosofía “Art of Steel”, donde cada trazo tiene una razón de ser. El resultado es un coeficiente aerodinámico de 0.263, una cifra que lo coloca entre los más eficientes de su segmento. La parte frontal es baja y estilizada, mientras que la caída del techo ayuda a mejorar el flujo de aire sin sacrificar espacio interior.

La firma lumínica pixelada, ya característica de la familia IONIQ, vuelve a estar presente y le da un toque distintivo. Además, la personalización juega un papel importante, con once colores exteriores, varias combinaciones interiores y opciones de llantas que van de 16 a 19 pulgadas.

Interior amplio y con enfoque práctico

A pesar de su tamaño contenido, el IONIQ 3 sorprende cuando se abre la puerta. El piso plano y la distancia entre ejes bien aprovechada permiten ofrecer un habitáculo cómodo para cinco pasajeros.

El espacio de carga también cumple, con 15,57 pies cúbicos y un compartimento adicional denominado Megabox que suma versatilidad. Todo está pensado para un uso cotidiano, desde viajes cortos hasta escapadas de fin de semana.

El ambiente interior apuesta por la relajación, con asientos tipo “Relaxation” y materiales reciclados que refuerzan el enfoque sostenible de la marca. Hay una clara intención de hacer del auto un espacio agradable, no solo funcional.

Tecnología que simplifica la experiencia

Hyundai introduce en este modelo el sistema Pleos Connect, basado en Android Automotive OS. La interfaz es limpia, fácil de entender y permite un alto nivel de personalización, algo que cada vez pesa más en este tipo de vehículos.

Interior del Hyundai IONIQ 3. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

También aparecen soluciones prácticas como el Digital Key 2, que permite usar el smartphone como llave, y el sistema Plug & Charge, que simplifica el proceso de carga. A esto se suma la función Vehicle-to-Load, útil para alimentar dispositivos externos en diferentes situaciones.

Autonomía suficiente para el día a día

El IONIQ 3 ofrece dos configuraciones de batería pensadas para distintos usos. La primera alcanza 214 millas con 147 caballos de fuerza, mientras que la segunda llega hasta 308 millas con 135 caballos de fuerza, más que suficiente para un uso urbano intensivo.

En cuanto a carga, puede pasar del 10% al 80% en apenas 29 minutos, un dato que lo vuelve práctico para quienes no quieren perder tiempo en estaciones.

Por ahora, este modelo tiene como destino mercados como el europeo, donde los hatchbacks eléctricos siguen ganando terreno. La ausencia en Estados Unidos deja abierta la puerta a futuro, aunque de momento Hyundai parece tener otras prioridades para este mercado.

Seguir leyendo:

El nuevo eléctrico de Mercedes apunta directo al BMW i3

Stellantis y Microsoft llevan la IA a Jeep, Peugeot y Ram

Rolls-Royce lanza el Nightingale y cuesta $8,000,000