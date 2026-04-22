Mariah Carey queda fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll: así respondió la cantante

La cantante estadounidense Mariah Carey ha quedado excluida de la lista de estrellas incorporadas al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026 y la noticia no tardó en abrir un intenso debate en redes sociales que llegó a oídos de la famosa.

Fue a su salida del hotel The Peninsula, ubicado en Manhattan, que la intérprete de “We belong together” fue abordada por los micrófonos de TMZ para conocer su postura ante la decisión del jurado.

Al ser cuestionada si estaba molesta por no haber sido incluida en el distinguido salón, Mariah Carey cortó las especulaciones de raíz al responder: “No, punto”.

Asimismo, la famosa dejó claro que lejos de sentirse afectada, su atención se encuentra enfocada en su carrera artística. “¿A quién le importa? Dénselo a otra persona. Fantástico”, añadió en la entrevista con el portal de espectáculos.

Pese a ello, Mariah Carey se dijo conmovida por las muestras de cariño extendidas por sus fanáticos a través de redes sociales. Y es que se encargaron de dejar claro que esta exclusión del Salón de la Fama del Rock and Roll no desestima su trayectoria ni el impacto que ha tenido en la música pop y el R&B a lo largo de los años.

“Amo a mis fans siempre”, se le escucha decir a la cantante mientras se daba el tiempo de firmar algunos autógrafos a los fans que se congregaron a las afueras del hotel The Peninsula.

A la par de Mariah Carey, otras estrellas nominadas que no fueron seleccionadas este año son: Pink y Lauryn Hill. Mientras que Phil Collins, Billy Idol, Oasis y Wu-Tang Clan sí fueron consideradas para su ingreso a dicho salón.

Mariah Carey y el Salón de la Fama del Rock and Roll: una historia que se repite

Esta no es la primera vez que la artista de 57 años queda fuera del listado final de artistas que incursionan en el Salón de la Fama del Rock and Roll. De hecho, se trata de la tercera ocasión en que el jurado, compuesto por más de 1,200 miembros, decide no incluirla tras nominaciones previas en 2021 y 2023.

De acuerdo con el comité, el proceso de selección está constituido por varios puntos, incluyendo la votación del jurado y de fans. Asimismo, en su sitio web se estipula que los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de nominación.

Al final, para otorgar este honor se considera la originalidad, impacto e influencia del artista en la historia de la música. Por su parte, Mariah Carey cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en las que ha acumulado logros comerciales como: 19 sencillos que alcanzaron el número uno en la lista Billboard Hot 100 y 6 premios Grammy.

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