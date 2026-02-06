Mariah Carey rinde homenaje a Italia con ‘Volare’ en una apertura olímpica histórica

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, celebrada en el San Siro Stadium, tuvo un momento musical estelar y cargado de simbolismo: la primera actuación pública en italiano de la legendaria Mariah Carey.

Con una carrera respaldada por 19 sencillos número uno en Billboard y seis premios Grammy, Carey asumió el protagonismo para cumplir una meta clave de la organización: poner en primer plano una fusión cultural que posicione el evento ante la audiencia internacional. Para ello, la cantante rindió un homenaje profundo a la cultura local.

Su elección fue el icónico himno “Nel Blu, dipinto di Blu”, universalmente conocido como “Volare”. Esta pieza, escrita e interpretada por Domenico Modugno en 1958, es un orgullo nacional que hizo historia al otorgar a Italia sus primeros dos premios Grammy.

La organización de la ceremonia destacó que esta selección buscaba específicamente “subrayar la cultura local y proyectarla ante el mundo”, subrayando el alcance simbólico de su participación.

Tras esta emotiva interpretación en italiano, Carey enlazó con “Nothing is Impossible”, un tema de su más reciente álbum de estudio, “Here For It All” (2025).

Con este repertorio dual, su actuación estableció el tono perfecto para la apertura: un equilibrio maestro entre la promoción internacional del evento y un respetuoso enfoque en la tradición italiana, demostrando que en el escenario del San Siro, nada era imposible para unir culturas.

