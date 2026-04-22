RAM o almacenamiento: ¿en qué deberías gastar tu dinero al comprar una laptop?

Si tienes un presupuesto limitado y debes elegir entre más memoria RAM o más almacenamiento en tu próxima laptop, la respuesta no es tan obvia como parece. Ambos componentes importan, pero uno impacta directamente en cómo se siente el equipo desde el primer día que lo enciendes. Acá te explicamos todo lo que necesitas saber para no arrepentirte de tu compra.

RAM: el componente que define la experiencia de uso diaria

La memoria RAM es, básicamente, el espacio de trabajo de tu laptop. Mientras más RAM tengas disponible, más cosas puede manejar el procesador al mismo tiempo sin que el equipo empiece a trabarse. Piénsalo así: si la laptop fuera una cocina, la RAM sería la mesada donde preparas los ingredientes. Si es pequeña, no caben muchas cosas a la vez y todo se vuelve lento y caótico.

En términos concretos, 8 GB de RAM es hoy el mínimo razonable para un uso cotidiano: navegación web con varias pestañas abiertas, documentos, correo y streaming sin mayores problemas. Sin embargo, si usas herramientas de diseño, edición de video o tienes el hábito de trabajar con decenas de pestañas, 16 GB se convierte en casi obligatorio para no sufrir.

Ahora bien, hay un detalle que muchos compradores ignoran y que puede costarte caro: en la mayoría de los laptops modernos, especialmente en ultrabooks y todos los MacBooks, la RAM está soldada a la placa base y no se puede ampliar después de la compra. Eso significa que lo que compras hoy es lo que tendrás para siempre. Si la RAM es insuficiente, no hay solución barata más adelante.

El caso especial de macOS: por qué los números no son iguales

Aquí hay algo importante que debes saber si estás comparando un MacBook con una laptop Windows: los equipos con Apple Silicon (chips M1, M2, M3 y M4) gestionan la RAM de una forma completamente distinta. Apple usa lo que llama “memoria unificada”, que comparte el mismo pool de memoria entre el procesador y la GPU. Gracias a esto, macOS es significativamente más eficiente con la RAM que Windows, y un MacBook con 8 GB puede sentirse más fluido que un equipo Windows con 8 GB en las mismas tareas.

Esto no significa que 8 GB en un Mac sea suficiente para siempre. Si haces edición de video en Final Cut Pro o trabajas con múltiples aplicaciones pesadas, la diferencia se nota y los 16 GB siguen siendo la opción más inteligente. Pero sí implica que no puedes comparar los números de ambos sistemas operativos de forma directa como si fueran equivalentes.

En Windows, los laptops tienen más flexibilidad: algunos modelos permiten actualizar la RAM después de la compra, lo cual puede ser una ventaja estratégica si el presupuesto está ajustado hoy pero no en el futuro. Antes de comprar, verifica si la RAM del modelo que te interesa es soldada o ampliable.

Almacenamiento: importante, pero con soluciones más fáciles

El almacenamiento es donde viven tus archivos, programas instalados y el sistema operativo. Un SSD rápido marca una diferencia brutal frente a un disco duro tradicional: el sistema arranca más rápido, los programas abren en segundos y la experiencia general mejora mucho. Por eso, si tienes que elegir entre un SSD lento o pequeño y uno veloz, siempre elige el SSD NVMe aunque sea de menor capacidad.

Lo mínimo recomendable hoy es 512 GB de almacenamiento SSD. Sin embargo, a diferencia de la RAM, el almacenamiento tiene soluciones más accesibles si te quedas corto:

Discos duros externos que puedes conectar por USB con capacidades enormes y precios bajos

que puedes conectar por USB con capacidades enormes y precios bajos Unidades USB de alta velocidad para llevar archivos importantes

para llevar archivos importantes Almacenamiento en la nube como Google Drive, iCloud o OneDrive para fotos, documentos y backups

como Google Drive, iCloud o OneDrive para fotos, documentos y backups En algunos laptops Windows de gama media y alta, el SSD interno se puede reemplazar

Esta flexibilidad es clave: si compras un laptop con 256 GB y te quedas sin espacio, puedes resolverlo con un disco externo de 1 TB por menos de $60. Si compras un laptop con poca RAM y está soldada, no hay parche económico que arregle eso.

Entonces, ¿dónde pones tu dinero si el presupuesto es limitado?

La respuesta clara es: prioriza la RAM sobre el almacenamiento. La razón es simple: la RAM insuficiente afecta el rendimiento del equipo en tiempo real, todo el tiempo, desde que abres el navegador hasta que editas un documento. El almacenamiento insuficiente es un inconveniente que se puede resolver con accesorios baratos.

Dicho eso, la decisión también depende de para qué usas la laptop:

Uso básico (documentos, redes sociales, streaming): 8 GB de RAM + 256 GB SSD es funcional, aunque 512 GB es mejor

8 GB de RAM + 256 GB SSD es funcional, aunque 512 GB es mejor Uso intermedio (múltiples apps abiertas, videollamadas de trabajo, algo de edición): 16 GB de RAM es lo que buscas aunque tengas que sacrificar almacenamiento

16 GB de RAM es lo que buscas aunque tengas que sacrificar almacenamiento Uso profesional (edición de video, diseño, gaming): No bajes de 16 GB de RAM, y considera 32 GB si trabajas con software muy pesado

En Windows, si encuentras un modelo con RAM ampliable, puedes comprar una versión base de 8 GB y actualizarla tú mismo por $30-$50 adicionales más adelante, lo cual puede ser una estrategia inteligente. En el mundo Mac, esa opción no existe, así que hay que acertar desde el primer momento.

Al final del día, una laptop con poca RAM se siente lenta y frustrante desde el día uno. Una con poco almacenamiento simplemente te hace comprar un disco externo. La elección, visto así, es bastante clara.

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