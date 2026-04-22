Secretario de Economía de México confirma que los aranceles impuestos por Donald Trump se quedan

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, confirma que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump se quedarán y quizá lo único certero a negociar serán las reglas de origen.

Eliminar por completo los aranceles ya no resulta una meta viable para el gobierno mexicano y, durante la segunda ronda de conversaciones ligadas la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el objetivo ahora consiste en reducirlos al mínimo posible, pues se acepta el planteamiento de que el comercio global ha cambiado y ya no se rige por el modelo tradicional de libre comercio.

Como lo anticipó Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, la permanencia de los aranceles para México bajo la sección 232 es un hecho prácticamente consumado, frente a lo cual Ebrard simplemente reconoció que el esquema comercial, basado en la apertura total, difícilmente volverá.

“No deberíamos ser nostálgicos de una época en la que no había aranceles. El nuevo sistema incluirá aranceles y reglas de origen, las cuales a veces son más importantes”, expresó el funcionario mexicano.

Las empresas mexicanas que exportan sus productos hacia Estados Unidos deberán amortiguar el impacto de los aranceles, pues ya no desaparecerán. (Crédito: Ng Han Guan / AP)

Frente al nuevo escenario comercial, sectores como el automotriz, así como la industria ligada acero y al aluminio, serán prioritarios en la negociación planteada por México a su vecino del norte.

Incluso, el secretario de Economía afirmó que en la industria automotriz ya se ha logrado una disminución con respecto al arancel de 25% planteada hace meses por Estados Unidos y que se cobra a la mayoría de los países.

“México ya expuso a Estados Unidos su postura: el escenario ideal es operar con la menor cantidad posible de aranceles y mantener un comercio lo más abierto posible”, subrayó.

El punto de controversia es, aunque las negociaciones formales sobre el T-MEC arrancan hasta la última semana de mayo, para las empresas que operan en México la posición asumida por su gobierno de aceptar las nuevas reglas del juego impuestas desde Washington representarán miles de millones de dólares a cubrir en caso de seguir interesadas en acceder al mercado estadounidense.

“No va a ser fácil, será difícil, complejo. Hay mucha incertidumbre, pero vamos a hacer un gran esfuerzo”, señaló Ebrard sobre las negociaciones a efectuarse sobre el T-MEC.

Para México, las tarifas bajo la sección 32 de la Ley Comercial de Estados Unidos implica aranceles de 50% al acero y aluminio, y de 25% para automóviles.

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