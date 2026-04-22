Subdirectora de una escuela en Texas murió después de que su esposo le disparara accidentalmente en la cara

Una subdirectora de escuela primaria en Texas murió tras recibir un disparo en el rostro dentro de su vivienda en los suburbios de Fort Worth, en un hecho que las autoridades califican como un presunto caso de homicidio involuntario.

La víctima fue identificada como Lindsay Velasquez, de 42 años, madre de tres hijos y funcionaria educativa en la escuela primaria Luella Merrett. Su esposo, Alberto Velasquez, de 39 años y también docente certificado, fue arrestado el mismo día del incidente, reseñó Fox 4.

Respuesta policial y detención

El Departamento de Policía de Benbrook, de acuerdo con el medio, informó que acudió a la vivienda familiar tras recibir un reporte sobre “alguien que había sido disparado accidentalmente en el rostro”.

Al llegar, los agentes encontraron a Lindsay inconsciente con una herida de bala. Fue trasladada de emergencia al Harris Hospital Downtown, donde fue declarada muerta.

Tras una investigación preliminar en la escena, las autoridades arrestaron a Alberto Velasquez y lo acusaron de homicidio involuntario.

Registros de la cárcel del condado de Tarrant indican que el acusado fue liberado el lunes tras pagar una fianza de $35,000 dólares. Hasta el momento, no se ha informado la fecha de su próxima comparecencia judicial.

Trayectoria profesional y perfil de la víctima

Lindsay Velasquez se desempeñaba en su segundo año como subdirectora en la escuela primaria Luella Merrett. Según información institucional, era reconocida por su compromiso con estudiantes, docentes y familias.

El sitio web del plantel destacaba su “energía positiva” y su participación en programas de reconocimiento académico, incluyendo iniciativas para premiar la excelencia estudiantil y la asistencia perfecta.

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth confirmó el fallecimiento y anunció la activación de servicios de apoyo psicológico para estudiantes y personal.

“Estamos profundamente entristecidos por esta pérdida, y nuestros pensamientos están con la familia y todos los afectados”, señaló el distrito en un comunicado enviado a Fox 4.

Situación del acusado

Alberto Velasquez cuenta con certificación estatal para enseñar estudios sociales en niveles de séptimo a duodécimo grado. Su licencia, emitida en diciembre de 2021, tiene vigencia hasta julio de 2027.

De acuerdo con registros oficiales, actualmente se encuentra bajo revisión por parte de la División de Investigaciones de Educadores de la Agencia de Educación de Texas.

Familiares y allegados han resaltado el papel de Lindsay como madre y figura central en la vida de sus tres hijas.

Una campaña de recaudación de fondos la describe como una mujer “devota y amorosa”, cuya vida giraba en torno a sus hijas, a quienes consideraba su mayor orgullo.

“Tenía una forma especial de hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas”, señala la iniciativa, que también destaca su calidez, fortaleza y cercanía con quienes la rodeaban.

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