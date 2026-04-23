Donald Trump cierra un acuerdo con una importante compañía para reducir el precio de sus medicamentos

El presidente Donald Trump anunció un acuerdo con la empresa de biotecnología Regeneron Pharmaceuticals a través del cual se logrará reducir el precio de los medicamentos en beneficio de millones de familias estadounidenses.

A cambio de la exención de tres años de aranceles a las importaciones de medicamentos y otros incentivos, la compañía con sede en el condado de Westchester, Nueva York, asumió el compromiso de bajar los precios de los medicamentos que actualmente y en el futuro contempla venderle a Medicaid.

Bajo dicho planteamiento, ofrecerá su medicamento para el colesterol, Praluent en el sitio web TrumpRx.gov.

De esa manera, la empresa fundada en 1988 se sumó a otras 16 con las cuales el gobierno federal estaba interesado en cerrar acuerdos para hacer más accesibles los medicamentos y así palear la compleja situación económica que se vive en Estados Unidos desde hace varios meses incluso antes de declararle la guerra a Irán.

Donald Trump pretende enviar el mensaje de que su administración está haciéndole más cómoda la adquisición de medicamentos a los estadounidenses. (Crédito: Julio Cortez / AP)

“Me complace anunciar que una de las compañías farmacéuticas más respetadas del mundo, francamente, la conozco muy bien, es Regeneron, y ha accedido a ofrecer sus medicamentos recetados a precios de nación más favorecida con grandes descuentos”, indicó el jefe de la nación en la Oficina Oval.

Cabe señalar quelos descuentos a los medicamentos negociados por Trump sólo se pueden aplicar a los pacientes de Medicaid, pues quienes cuentan con seguro privado o se benefician del programa Medicare no podrán pagar menos por sus medicamentos.

La estrategia implementada desde Washington consiste en convencer a los votantes de cara a las elecciones intermedias que los republicanos están encontrando soluciones para los problemas prioritarios de los ciudadanos, como es el caso de la salud.

En este punto, lo más importante es demostrar que se puede pagar bienes y servicios esenciales como vivienda, educación o salud, pero sin comprometer la estabilidad económica de millones de familias.

Diversos analistas coinciden en señalar que los acuerdos establecidos por las compañías farmacéuticas con la administración Trump no impactarán de lleno a sus finanzas, pues el volumen de sus márgenes de ganancia tenderá a ser mayor cuando los medicamentos que fabrican se promuevan en la plataforma creada por el gobierno para ofrecer productos con descuento, pero dejando en claro que tendrán la misma efectividad con respecto a los disponibles en el mercado farmacéutico privado.

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