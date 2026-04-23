Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 abril de 2026

Si buscas vínculos más nutritivos, incorporar una actitud más romántica puede marcar la diferencia. No dejes que tensiones domésticas o cambios de humor interfieran en tus afectos. Si estás soltero, mantente receptivo a lo nuevo y evita mirar hacia atrás con insistencia.

Horóscopo de amor para Capricornio Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.