Horóscopo de hoy para Leo del 23 abril de 2026

Se abre un momento ideal para el recogimiento y el contacto con tu mundo interior. No es el mejor día para asumir grandes desafíos, ya que podrías saturarte fácilmente. Tu sensibilidad está en aumento, por lo que conviene resguardarte y, si es posible, priorizar el descanso bajando las exigencias.

Horóscopo de amor para Leo Eres capaz de abordar algo que has estado considerando desde hace mucho tiempo y haces de un deseo de mucho tiempo una realidad. Tal vez iniciando un nuevo pasatiempo o poniéndote en contacto con amigos. Con tu acercamiento abierto puedes instintivamente confiar en tus instintos sobre la mejor forma de proceder.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.