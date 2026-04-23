Horóscopo de hoy para Leo del 23 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Se abre un momento ideal para el recogimiento y el contacto con tu mundo interior. No es el mejor día para asumir grandes desafíos, ya que podrías saturarte fácilmente. Tu sensibilidad está en aumento, por lo que conviene resguardarte y, si es posible, priorizar el descanso bajando las exigencias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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