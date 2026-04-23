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Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Podrían surgir propuestas de negocios. Será importante escuchar con atención, pero sin dejarte llevar por impulsos del momento. En la intimidad, conviene cuidar las formas: evita actitudes egoístas priorizando el respeto y la consideración hacia tu compañero de lecho.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu pareja está asombrada por tu capacidad para resolver cualquier tipo de problema que aparezca en la relación y que efectivo eres para resolver asuntos para otros y darles buenos consejos. Eres capaz de mostrarles a los demás como hacer compromisos y ofrecer apoyo a los seres queridos de manera que ellos puedan confrontar sus asuntos.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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