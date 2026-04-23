Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 abril de 2026

Podrían surgir propuestas de negocios. Será importante escuchar con atención, pero sin dejarte llevar por impulsos del momento. En la intimidad, conviene cuidar las formas: evita actitudes egoístas priorizando el respeto y la consideración hacia tu compañero de lecho.

Horóscopo de amor para Sagitario Tu pareja está asombrada por tu capacidad para resolver cualquier tipo de problema que aparezca en la relación y que efectivo eres para resolver asuntos para otros y darles buenos consejos. Eres capaz de mostrarles a los demás como hacer compromisos y ofrecer apoyo a los seres queridos de manera que ellos puedan confrontar sus asuntos.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.