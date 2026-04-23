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Horóscopo de hoy para Tauro del 23 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 23 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Algunos asuntos del pasado podrían reaparecer y dificultar tu concentración. Sin embargo, no dejes que viejas tensiones te aíslen. Buscar compañía afectuosa será clave: una charla sincera o una caminata pueden ayudarte a dejar fluir las ideas y recuperar una sensación más liviana.

Horóscopo de amor para Tauro

La atención que recibes te hace sentir contento y confiado sobre tu ser amado. Usando esa forma positiva que sientes, expresas lo que ha estado en tu corazón por tanto tiempo. Si eres soltero recibes una respuesta favorable de las personas que conoces que trae cambios positivos y duraderos para ti y las personas que te atraen.

Horóscopo de dinero para Tauro

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraTauro

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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