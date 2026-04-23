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Horóscopo de hoy para Virgo del 23 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Podría surgir una invitación a un encuentro social concurrido. Sin embargo, es posible que te sientas algo susceptible o con cierta desconfianza, lo que dificultaría tu integración. La clave estará en no dejarte llevar por esas emociones y darte tu tiempo, sin forzarte, para interactuar con el grupo.

Horóscopo de amor para Virgo

Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraVirgo

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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