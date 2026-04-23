Ingeniera de PBS y exmarine fue asesinada a tiros por su esposo en Kansas

Una ingeniera de una estación afiliada a PBS y exmarine de Estados Unidos murió tras recibir un disparo a las afueras de su vivienda en Wichita, Kansas, en un caso que las autoridades investigan como violencia doméstica.

La víctima, identificada como Ivy Unruh, de 25 años, fue atacada alrededor de las 8:00 de la mañana del viernes en el noreste de la ciudad, reseñó The New York Post.

Según la policía, presentaba una herida de bala en la parte superior del cuerpo y fue trasladada a un hospital, donde falleció tres días después.

Arresto en el lugar de los hechos

El principal sospechoso es su esposo, Joshua Orlando, de 29 años, de quien estaba separada. De acuerdo con las autoridades, el propio Orlando llamó al 911 desde la escena del tiroteo.

Fue detenido en el lugar y posteriormente acusado de asesinato en primer grado, cargo que se elevó tras la muerte de la víctima.

Registros penitenciarios indican que permanece bajo custodia con una fianza fijada en 1,5 millones de dólares.

El Departamento de Policía de Wichita señaló que el incidente es tratado como un caso relacionado con violencia doméstica.

Familiares de la víctima afirmaron que la joven había decidido alejarse de una situación peligrosa, pero que, pese a ello, fue asesinada.

Trayectoria y legado de la víctima

Ivy Unruh era una exintegrante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y trabajaba como ingeniera en PBS Kansas.

Desde su entorno laboral, fue descrita como una persona “motivada”, “inteligente” y “confiable”, destacando su desempeño profesional y su capacidad de trabajo en equipo.

Su familia la recordó como una mujer que “sirvió a su país con honor, fortaleza y desinterés”.

Tras su fallecimiento, se confirmó que Unruh era donante de órganos. Según su familia, logró salvar la vida de seis personas.

“Seis partes de ella vivirán en otros”, señalaron, destacando el impacto de su decisión en múltiples familiasInvestigación en desarrollo

Las autoridades informaron que un arma de fuego fue recuperada en la escena del crimen y que el caso continúa bajo investigación.

Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las circunstancias del hecho.

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