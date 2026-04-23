Leonardo DiCaprio pide frenar ley ambiental en Estados Unidos: “Es una amenaza existencial”

En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, el actor Leonardo DiCaprio ha usado su voz para hacer un llamado en contra de la iniciativa legislativa que impactaría directamente la protección ambiental en Estados Unidos.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el ganador al Oscar por la cinta “The Revenant” exhortó a sus más de 60 millones de seguidores a expresar su descontento en contra de la propuesta que busca desmantelar la “Endangered Species Act” (ESA), ley que tiene como principal objetivo proteger las especies en riesgo de extinción.

“Hoy, en el Día de la Tierra, la Cámara de Representantes de EE.UU. se prepara para votar para debilitar la Ley de Especies en Peligro (ESA), intercambiando el futuro de la vida en la Tierra por ganancias económicas a corto plazo de unos pocos privilegiados“, expresó el histrión al inicio de su mensaje.

De acuerdo con Leonardo DiCaprio, la única manera de poner un alto a esta iniciativa es unirse como sociedad y contactar a los representantes en la Cámara para que estos no voten a favor del proyecto que acabaría con la ley promulgada en 1973 por Richard Nixon.

“Insto a la Cámara a rechazar esta amenaza existencial a nuestra seguridad nacional y a elegir proteger y recuperar las especies, y defender los sistemas vivos de los que todos dependemos (…) “Llama hoy a tu representante en EE.UU. para pedirle que vote ‘no’ a la ESA Amendments Act de 2025 (H.R. 1897). Central telefónica del Capitolio de EE.UU.: 202-224-3121″, sentenció.

En su escrito, el famoso de 51 años recalcó la importancia de esta ley y explicó las consecuencias que su revocación traería consigo.

“La ESA fue promulgada hace más de 50 años por el presidente Nixon tras ser aprobada 92-0 en el Senado y 355-4 en la Cámara, garantizando la protección de especies y ecosistemas que nos sostienen. El proyecto de hoy devastaría a las especies más vulnerables, que son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas”, concluyó.

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