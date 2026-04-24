Cómo crear una página web desde cero con IA sin saber programar (y ganar dinero en el proceso)

Ya no hace falta estudiar cinco años de ingeniería ni contratar a un desarrollador que te cobre una fortuna. Hoy puedes crear una página web profesional desde cero, usando inteligencia artificial, sin escribir una sola línea de código y sin saber absolutamente nada de diseño. Y lo mejor: ese conocimiento puede convertirse en una fuente de ingresos extra creando webs para negocios locales, emprendedores, restaurantes, médicos o cualquier persona que necesite presencia en internet.

Según expertos en marketing digital y plataformas como Hostinger y Wix, el proceso completo de crear un sitio con IA puede completarse en cuestión de minutos, no de semanas. El mercado para este tipo de servicios es enorme, porque la mayoría de los negocios pequeños todavía no tienen una página web o tienen una que está totalmente desactualizada.

Acá te explicamos exactamente cómo hacerlo, paso a paso.

Antes de abrir cualquier herramienta, planifica tu web

Este es el error que comete todo el mundo: abrir una plataforma de IA sin tener claro qué quieren. La inteligencia artificial es poderosa, pero necesita instrucciones claras para dar buenos resultados. Si no le dices bien qué quieres, te va a dar algo genérico que no le sirve a nadie.

Lo primero que debes hacer es responder estas preguntas antes de empezar:

¿Qué tipo de página necesitas? ¿Es un portafolio personal, una tienda online, una web de servicios, un blog o una landing page?

¿Es un portafolio personal, una tienda online, una web de servicios, un blog o una landing page? ¿Cuáles son las secciones principales? Por ejemplo: inicio, sobre mí/nosotros, servicios, galería, testimonios y contacto

Por ejemplo: inicio, sobre mí/nosotros, servicios, galería, testimonios y contacto ¿Qué colores, tonos y estilo visual quieres? ¿Elegante y minimalista? ¿Colorida y juvenil? ¿Corporativa y seria?

¿Elegante y minimalista? ¿Colorida y juvenil? ¿Corporativa y seria? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Que la gente te llame, compre algo, llene un formulario o simplemente conozca el negocio?

Con esto claro, puedes escribir un buen “prompt” (instrucción) para la IA, que es básicamente una descripción detallada de lo que necesitas. Cuanto más específico seas, mejor resultado obtendrás. Piénsalo como cuando le das instrucciones a un asistente: si dices “hazme una web bonita”, el resultado será vago. Si dices “necesito una web para una peluquería en Caracas, con sección de servicios y precios, galería de fotos, botón de WhatsApp y formulario de citas”, la IA tiene mucho más con qué trabajar.

Elige la herramienta de IA correcta según tu proyecto

Acá está el núcleo del asunto. Existen varias plataformas que usan IA para generar páginas web completas sin que toques código. Las mejores opciones en 2026 son:

Hostinger Website Builder con IA: Probablemente la opción más popular para principiantes. Describes tu negocio, eliges el tono y el estilo, y la IA genera el sitio completo. Incluye textos, imágenes y estructura. Además, tiene herramientas SEO integradas para que Google te encuentre y permite agregar botón de WhatsApp fácilmente.

Probablemente la opción más popular para principiantes. Describes tu negocio, eliges el tono y el estilo, y la IA genera el sitio completo. Incluye textos, imágenes y estructura. Además, y permite agregar botón de WhatsApp fácilmente. Wix ADI (Artificial Design Intelligence): Te hace unas pocas preguntas sobre tu negocio y crea una web personalizada automáticamente. Es ideal para quienes quieren algo rápido y visual, con muchas opciones de personalización posterior.

Te hace unas pocas preguntas sobre tu negocio y crea una web personalizada automáticamente. Es ideal para quienes quieren algo rápido y visual, con muchas opciones de personalización posterior. Framer IA: Una herramienta más avanzada, excelente para portafolios creativos y landing pages modernas. Genera diseños más sofisticados a partir de descripciones en texto.

Una herramienta más avanzada, excelente para portafolios creativos y landing pages modernas. Genera diseños más sofisticados a partir de descripciones en texto. Webnode: Tiene un creador con IA que genera texto, imágenes y diseño web en segundos. Tiene plan gratuito para empezar.

Tiene un creador con IA que genera texto, imágenes y diseño web en segundos. Tiene plan gratuito para empezar. Figma Make: Ideal si después quieres tener más control sobre el diseño. Convierte instrucciones en lenguaje natural en sitios interactivos y adaptables.

Una vez elegida la plataforma, el proceso general es siempre el mismo: describes tu proyecto, la IA genera una versión inicial, y tú la personalizas con el editor visual de la plataforma (sin código, solo clicando y arrastrando).

Publica, optimiza y empieza a cobrar por tus webs

Una vez que tengas el diseño listo, viene la parte que mucha gente pasa por alto: publicar bien la página y asegurarse de que funcione en Google. Acá hay varios pasos críticos:

Conecta un dominio propio. Una web profesional no puede vivir en una dirección como tunombre.wixsite.com. Compra un dominio (algo como tunegocio.com) a través de la misma plataforma o en registradores como Namecheap o Google Domains. El costo promedio es de entre $10 y $15 dólares al año. Configura el SEO básico desde el panel de la plataforma. Agrega el nombre de la empresa en el título de cada página, escribe descripciones meta con palabras clave relevantes y asegúrate de que las imágenes tengan texto alternativo. Activa el botón de WhatsApp. Para negocios locales, esto es fundamental. Es el canal de conversión más directo y la mayoría de las plataformas lo permiten con un solo clic. Prueba la web en móvil. Más del 60% del tráfico web hoy llega desde celulares. Todas las plataformas mencionadas generan webs responsivas automáticamente, pero siempre verifica que se vea bien en pantalla pequeña.

Ahora, si tu objetivo es ganar un ingreso extra creando páginas para otros, la estrategia es más sencilla de lo que parece. Puedes cobrar entre $200 y $800 dólares por crear una web básica para un negocio local, usando herramientas que te toman menos de dos horas de trabajo. El modelo funciona así: buscas negocios sin web o con web desactualizada (restaurantes, salones de belleza, clínicas, talleres), les creas una demo personalizada con la IA y se la presentas. La demo ya es el argumento de venta más poderoso que existe.

Lo más valioso no es el código que sabes escribir, sino la capacidad de entender qué necesita un negocio y traducirlo en una presencia digital efectiva. Y eso, con las herramientas de IA disponibles hoy, está al alcance de cualquier persona con creatividad y ganas de aprender.

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