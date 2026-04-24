Horóscopo de hoy para Acuario del 24 abril de 2026

Hoy podrás ponerte al día con tareas del hogar de una manera más amena. En el entorno familiar encontrarás colaboración y buena disposición, lo que facilitará ordenar lo pendiente. También podría surgir el deseo de sumar una mascota, aportando chispa, ternura y movimiento a tu rutina.

Horóscopo de amor para Acuario Permanece abierto a cosas nuevas en tu vida romántica Muchos cambios pueden ser de naturaleza positiva si eres capaz de dejar tus viejo hábitos y renuncias a ellos definitivamente. Si logras esto, al principio te siente abrumado, trata de manejar la transición y encontrarás que eres capaz de disfrutar una nueva forma de existencia con los demás.

Horóscopo de dinero para Acuario Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.