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Horóscopo de hoy para Leo del 24 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Hoy concluyes una tarea importante y alcanzas un objetivo que te deja una sensación de satisfacción. Este cierre te permite aflojar tensiones y regalarte un descanso merecido. En la calma, podrían aflorar recuerdos del pasado, conectándote con escenas de tu infancia cargadas de ternura.

Horóscopo de amor para Leo

Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Leo

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraLeo

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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