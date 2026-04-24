Horóscopo de hoy para Leo del 24 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy concluyes una tarea importante y alcanzas un objetivo que te deja una sensación de satisfacción. Este cierre te permite aflojar tensiones y regalarte un descanso merecido. En la calma, podrían aflorar recuerdos del pasado, conectándote con escenas de tu infancia cargadas de ternura.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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