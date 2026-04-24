Horóscopo de hoy para Leo del 24 abril de 2026

Hoy concluyes una tarea importante y alcanzas un objetivo que te deja una sensación de satisfacción. Este cierre te permite aflojar tensiones y regalarte un descanso merecido. En la calma, podrían aflorar recuerdos del pasado, conectándote con escenas de tu infancia cargadas de ternura.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Leo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.