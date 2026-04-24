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Horóscopo de hoy para Sagitario del 24 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 24 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Tu magnetismo estará en alza y se hará sentir, especialmente en el plano íntimo. Tendrás facilidad para generar un clima sugestivo y despertar el deseo desde lo sutil. Será momento para explorar formas de disfrute, apelando a los sentidos y a esos detalles que intensifican la conexión.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu pareja quiere pasar más tiempo contigo, tu relación mejora y la encuentras inmensamente gratificante. Si eres soltero, espera divertirte, puedes quedar completamente cautivado por una nueva y emocionante pareja, especialmente si te involucras profundamente, descubres como la experiencia te enriquece.

Horóscopo de dinero para Sagitario

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraSagitario

La discreción no es exactamente tu punto fuerte. Tu tendencia a comentar sobre tus escapadas sexuales puede causar problemas innecesarios. Es obvio que tu pareja no estará contenta con eso. Tampoco a ti te gustaría si todo el mundo supiera lo que dejaste escapar en el calor de la pasión. Será mejor que te controles antes de que surjan problemas incómodos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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