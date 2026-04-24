Horóscopo de hoy para Virgo del 24 abril de 2026

En el plano de la amistad se abre un momento especial, ideal para compartir instantes memorables. Hay clima de celebración: encuentros, música y disfrute. Te sentirás agradecido, envuelto en una energía que eleva y te permite mirar el futuro con un entusiasmo renovado.

Horóscopo de amor para Virgo Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Virgo En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.