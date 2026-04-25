Mike Pompeo, exsecretario de Estado, pone en duda cerrar a corto plazo un acuerdo de paz con Irán

La experiencia de haber fungido como secretario de Estado durante la primera etapa de Donald Trump en la presidencia respalda el punto de vista de Mike Pompeo al poner en duda la posibilidad de alcanzar corto plazo un acuerdo con el gobierno iraní que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

Durante una declaración emitida en el programa “Cats & Cosby Show” de WABC 770 AM, el conservador californiano reconoció desconfiar de la Republica Islámica.

“Creo que la experiencia internacional con los negociadores iraníes demuestra que van a ganar tiempo, dilatar el proceso e intentar alargarlo innecesariamente. Dudo que el presidente Trump permita que esto continúe por mucho más tiempo”, expuso.

Aunque se esperaba que este fin de semana se realizaría una segunda ronda de conversaciones en Pakistán, la cual sería encabezada por Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y Steve Witkoff, enviado especial, el anuncio de Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores, descartando una reunión presencial con sus homólogos estadounidenses, obligó a Washington a dar marcha atrás.

Hace un par de semanas, James David Vance viajó hasta Islamabad, Pakistán, para participar en un primer acercamiento con la diplomacia iraní, pero después de 21 horas nada se logró.

Ante la falta de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado a la navegación. (Crédito archivo AP)

Basado en los últimos acontecimientos, Mike Pompeo vislumbra que las relaciones entre Washington y Teherán se tensarán más al grado de que posiblemente el alto al fuego ofrecido por Trump se diluirá.

“Sospecho que dentro de poco volveremos al bloqueo y a intentar infligir más daños a los iraníes. Espero que se llegue a un acuerdo que sea muy beneficioso para Estados Unidos, para Israel y para los países del Golfo, pero no soy optimista”, enfatizó.

Algunos analistas coinciden en señalar que el problema de los iraníes radica en la falta de un líder para negociar de verdad, esto a raíz del delicado estado de salud que afecta a Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado ayatolá Ali Khamenei, quien durante un ataque estadounidense resultó herido y presuntamente fue necesario amputarle una pierna.

“No estoy seguro de que haya alguien que pueda hablar en nombre de todo el ejército iraní todavía, así que no sé quién se sentará frente a ellos en la mesa de negociaciones”, señaló Mike Pompeo.

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