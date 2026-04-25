“Perdí el control”: Hombre de Texas admitió que le disparó a su hijo en la cabeza tras una disputa por dinero

Un hombre septuagenario de Texas se encuentra tras las rejas luego de admitir haber disparado y matado a su hijo esta semana, según informaron las autoridades del estado.

Michael Vernie Owens, de 78 años, está acusado de un cargo de asesinato por la muerte de Michael Joseph Owens, de 37 años, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lubbock.

El incidente ocurrió el miércoles por la noche en una casa en la calle 126 de Lubbock, según la oficina del sheriff. Alrededor de las 7:20 p.m. se recibió un reporte de disparos y los agentes respondieron tras una llamada al 911 realizada por el propio presunto asesino.

En esa llamada de emergencia, Owens supuestamente les dijo a los operadores que había disparado y matado a su propio hijo, según las autoridades.

Los agentes llegaron a la residencia y encontraron a Owens con una herida de bala mortal en la cabeza, según documentos judiciales obtenidos por la filial de NBC en Lubbock, KCBD. Tras el macabro hallazgo, Michael Vernie Owens se acercó a los agentes y explicó que era el padre de la víctima, según informaron las autoridades.

El acusado ofreció entonces una versión para justificar la violencia mortal, según los investigadores. Michael Vernie Owens les dijo a los agentes que su hijo había estado retirando dinero de la Seguridad Social de su cuenta bancaria durante los últimos meses, según la policía. El acusado añadió que su hijo lo había amenazado en más de una ocasión e incluso lo había agredido en algunas ocasiones anteriores.

Ninguna de esas supuestas agresiones —atribuidas presuntamente por el hijo contra el padre— fue denunciada, según la oficina del sheriff.

“Te voy a matar”, le dijo supuestamente el hijo al padre, según declaró el acusado a los agentes. Sin embargo, la amenaza se volvió tan común “que perdió su significado”, afirmó el acusado.

El día del asesinato, Michael Vernie Owens fue a abrir una nueva cuenta bancaria y transferir su dinero para que su hijo ya no pudiera acceder a los fondos, según declaró a la policía.

Pero al regresar del banco, su hijo lo abordó frente a una casa rodante estacionada en la propiedad y le dijo que se había enterado del viaje, según el acusado. Entonces, añadió, profirió la amenaza habitual.

Esta vez, dijo, la amenaza se convirtió en acción.

Según los documentos judiciales, el acusado declaró que su hijo le susurró: “Te voy a matar” e hizo un movimiento para atacarlo. Fue entonces cuando el hombre mayor usó su arma y le disparó a su hijo en la cabeza.

“Creo que perdí el control”, declaró Michael Vernie Owens a los detectives. “O perdí el control o ya no aguantaba más”.

El acusado se encuentra detenido en el Centro de Detención del Condado de Lubbock con una fianza de 250,000 dólares, según consta en los registros de la oficina del sheriff.

Sigue leyendo:

– Hombre con antecedentes es acusado de matar a joven embarazada en Houston.

– Autoridades de Texas resuelven la muerte de un hombre ocurrido hace décadas y arrestan a la esposa de la víctima.