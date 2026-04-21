Hombre con antecedentes es acusado de matar a joven embarazada en Houston

Un hombre con antecedentes penales, identificado como Kevin Faux, de 24 años, fue arrestado tras ser señalado como el presunto responsable del asesinato de una mujer embarazada de ocho meses en Houston, Texas.

La detención fue ejecutada sin incidentes por el United States Marshals Service en Nueva Orleans, según confirmó la policía al portal Fox News.

La víctima y su desaparición

La víctima, Ashanti Allen, de 23 años, fue reportada como desaparecida el 10 de abril.

De acuerdo con las autoridades, la joven —quien tenía un embarazo de alto riesgo de ocho meses— fue vista por última vez al salir de su residencia en Houston.

Su cuerpo fue hallado el 16 de abril, lo que dio inicio a una investigación por homicidio.

La policía confirmó que Faux era el padre del hijo que esperaba la víctima.

Tras el hallazgo del cuerpo, fue identificado como el principal sospechoso en el caso y posteriormente acusado de asesinato capital.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de la muerte.

Historial criminal y polémica por liberación

Registros judiciales indican que Faux contaba con antecedentes por agresiones, incluyendo agresión con arma mortal en 2019, agresión menor en 2021 y dos casos de agresión en 2025 vinculados a la víctima.

El sospechoso había sido encarcelado en septiembre de 2025 por estos hechos y condenado en febrero a 280 días de prisión.

Sin embargo, obtuvo una reducción de pena mediante un sistema de créditos penitenciarios, lo que le permitió recuperar la libertad anticipadamente.

La madre de la víctima expresó desconocer el historial violento del sospechoso.

“Si lo hubiera sabido, él nunca se habría acercado a mi hija”, declaró.

El caso ha generado conmoción en la comunidad y reabre el debate sobre los mecanismos de liberación anticipada para personas con antecedentes de violencia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras solicitan la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

El caso continúa bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Houston.

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