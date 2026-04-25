Reto viral desata amenazas de tiroteo en escuelas de México

Autoridades del estado de Nuevo León dieron a conocer que se han atendido 17 reportes de amenazas de tiroteo escolar en los últimos días en instituciones educativas de la entidad.

Todas estas alertas ocurren a días del reciente atentado en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense asesinada, así como la muerte del propio agresor.

Dichas amenazas se han presentado a través de mensajes escritos en las paredes de los propios planteles educativos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, las autoridades han acudido a 17 escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior, ubicadas en las ciudades de Monterrey, Juárez, San Nicolás de los Garza, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares.

Ante los reportes recibidos al 911 se han trasladado a los planteles agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Unidades de Despliegue Estratégico con el apoyo de caninos.

En cada una de las inspecciones se ha realizado una revisión exhaustiva de las instalaciones, perímetros y áreas señaladas en los mensajes amenazantes; sin embargo, al momento no se han detectado artefactos peligrosos, amenazas reales o personas sospechosas con objetos ilícitos.

Apenas el 24 de marzo, dos maestras fueron asesinadas al interior de la preparatoria Anton Makarenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por uno de sus alumnos.

El agresor, un estudiante de 15 años, mató a María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedoya con un fusil semiautomático AR-15.

En Nuevo León, el 18 de enero de 2017, un estudiante del Colegio Americano del Noreste disparó contra su maestra e hirió a tres de sus compañeros de clases para después quitarse la vida, en un caso inédito en el país.

Con información de EFE.

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