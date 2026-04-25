XChat: la app de mensajería de Elon Musk que quiere acabar con WhatsApp

XChat llegó para sacudir el mercado de la mensajería instantánea. La nueva aplicación de Elon Musk aterrizó en la App Store con la promesa de convertirse en una alternativa real a WhatsApp y Telegram, pero con más privacidad, sin anuncios y sin necesidad de dar tu número de teléfono. Y aunque todavía tiene camino por recorrer, lo que ya ofrece es suficiente para tomarlo en serio.

Chat with anyone on X.

Completely private.

Now on your home screen.



Download for iOS: https://t.co/wBBfjJyJmu pic.twitter.com/u0QeGs1Z3D — XChat (@chat) April 24, 2026

La idea no es nueva para Musk. Desde que adquirió Twitter en 2022 y lo rebautizó como X, el magnate ha hablado abiertamente de convertirlo en una “superapp” al estilo de WeChat en China, un ecosistema donde convivan las redes sociales, los pagos, el contenido y, ahora, la mensajería cifrada.

¿Cómo funciona XChat exactamente?

En esencia, XChat es una app de mensajería instantánea integrada dentro de la plataforma X, disponible tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores de X Premium. Pero a diferencia de los mensajes directos que ya existían en la red social, esto es algo mucho más completo.

Lo primero que te llama la atención es que no necesitas dar tu número de teléfono para registrarte. Todo se gestiona desde tu cuenta de X, lo que ya marca una diferencia enorme frente a WhatsApp, que sigue atado al número de celular. Eso también significa que puedes comunicarte de forma seudónima, algo que muchos usuarios valoran bastante en un entorno donde la privacidad escasea.

Las funciones principales que trae XChat incluyen:

Mensajes efímeros que desaparecen automáticamente una vez leídos

que desaparecen automáticamente una vez leídos Llamadas de voz y videollamadas sin vincular un número telefónico

sin vincular un número telefónico Envío de archivos de cualquier tipo sin compresión, algo que WhatsApp limita bastante

sin compresión, algo que WhatsApp limita bastante Notas de voz para cuando escribir ya da pereza

para cuando escribir ya da pereza Chats grupales y la opción de organizar conversaciones en círculos privados (amigos, familia, trabajo)

y la opción de organizar conversaciones en círculos privados (amigos, familia, trabajo) Eliminación bilateral de mensajes : puedes borrar lo que enviaste tanto en tu dispositivo como en el del otro

: puedes borrar lo que enviaste tanto en tu dispositivo como en el del otro Bloqueo de capturas de pantalla con notificación si alguien intenta hacerla de todas formas

Este último detalle es especialmente relevante. WhatsApp no tiene nada parecido, y para quienes comparten información sensible o profesional, esa protección extra marca una diferencia real.

La privacidad como argumento principal

Si hay una carta que XChat juega fuerte, esa es la privacidad. La app llega con cifrado de extremo a extremo activado por defecto en todos los mensajes y archivos multimedia, lo que significa que nadie más que los participantes de una conversación puede acceder al contenido. Pero va más allá.

XChat no incluye anuncios ni rastreadores, algo que la empresa promociona como uno de sus principales diferenciadores. En un ecosistema digital donde casi todo tiene un precio (generalmente, tu atención y tus datos), esa promesa suena bastante bien. Además, el almacenamiento es local y encriptado, con opción de usar relays y servidores personalizables para quienes quieren un control todavía mayor.

También tiene integración nativa con Grok, la IA de xAI, lo que la convierte en la primera app de mensajería masiva con inteligencia artificial incorporada de forma directa dentro del chat. Aún no está claro hasta dónde llegará esa integración, pero el potencial es evidente.

WhatsApp lleva más de una década de ventaja y tiene más de 3,300 millones de usuarios activos, así que nadie dice que XChat vaya a desbancarlo de un día para otro. Pero la comparación vale la pena.

El punto más débil de XChat hoy mismo es que solo está disponible en iOS. Si tienes Android o quieres usarlo desde el computador, tendrás que esperar. WhatsApp gana en madurez, alcance y compatibilidad multiplataforma, y eso no es un detalle menor cuando la gracia de una app de mensajería es que estén todos tus contactos ahí.

Sin embargo, XChat tiene ventajas reales que no se pueden ignorar como su arquitectura enfocada en privacidad, la identidad sin número de teléfono, la integración con el ecosistema de X y una hoja de ruta que incluye pagos a través de X Money. Para quienes ya viven en X y priorizan la privacidad, es una opción genuinamente interesante.

WhatsApp sigue siendo el rey por ahora, pero XChat llega con suficientes argumentos técnicos y de privacidad para que valga la pena seguirle la pista. El mercado de la mensajería instantánea tiene nuevo competidor, y este viene con mucho respaldo y una visión de largo plazo.

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