¿Cansado de Gemini en Gmail? Así puedes desactivar la IA de Google en tu correo

Si cada vez que abres tu bandeja de entrada en Gmail te topas con el icono de Gemini y las sugerencias de inteligencia artificial, no estás solo. Millones de usuarios están hartos de que Google haya metido su IA a la fuerza en el correo electrónico más popular del mundo, sin siquiera preguntar. La buena noticia es que sí puedes desactivarlo, aunque el proceso no es tan obvio como debería ser.

Google lleva desde 2024 integrando Gemini en prácticamente toda su suite de productos: Gmail, Docs, Drive, Chrome y más, todo activado por defecto para más de 3,000 millones de usuarios sin que nadie lo haya pedido explícitamente. Desde el botón de “Ayúdame a escribir” hasta las respuestas automáticas y el Smart Compose, la IA está literalmente en cada rincón del correo. Y aunque para algunos puede ser útil, hay quienes simplemente no quieren que un algoritmo lea sus mensajes, sugiera respuestas o complete sus oraciones.

Como bien lo documenta el portal Android Authority, la molestia no es solo estética. El problema real es que nadie eligió tener Gemini ahí. La función apareció de la noche a la mañana, igual que cuando Apple metió el disco de U2 en todos los iPhones sin permiso. Si nunca lo pediste, cualquier función —por buena que sea— se vuelve irritante.

Por qué tanta gente quiere “apagar” la IA en su Gmail

Las razones son variadas, pero todas tienen sentido. Primero está la privacidad: cuando Gemini está activo, analiza remitentes, asuntos, cuerpos de tus correos y hasta archivos adjuntos para ofrecer sugerencias y automatizaciones. Básicamente, la IA lee todo lo que pasa por tu bandeja de entrada.

Segundo, está el tema de la precisión. El Smart Compose, por ejemplo, puede cometer errores básicos al autocompletar nombres, especialmente con nombres no anglófonos o con formatos de correo poco comunes. No es un fallo menor si trabajas en comunicación profesional o periodismo, donde un nombre mal escrito puede costar credibilidad.

Y tercero, está la razón más simple de todas: no querer depender tanto de un solo ecosistema. Mientras más funciones de Google activas, más atado quedas a su plataforma. Si algún día tu cuenta es hackeada, bloqueada o simplemente decide dejar de funcionar, tu vida digital entera queda comprometida.

Cómo desactivar Gemini en Gmail desde la computadora

El proceso hay que hacerlo desde la versión web de Gmail, no desde la app móvil. Aquí van los pasos exactos:

Abre Gmail en tu navegador y haz clic en el icono del engranaje (configuración) arriba a la derecha. Selecciona “Ver todos los ajustes”. En la pestaña General, desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección “Funciones inteligentes”. Desmarca la casilla que dice “Activar funciones inteligentes en Gmail, Chat y Meet”. Luego haz clic en “Administrar configuración de funciones inteligentes del espacio de trabajo”. Desactiva las dos opciones que aparecen: “Funciones inteligentes en Google Workspace” y “Funciones inteligentes en otros productos de Google”. Guarda los cambios.

Un detalle importante que vale la pena mencionar: el icono de Gemini no desaparece de la interfaz aunque hayas completado todos estos pasos. Google lo deja visible para que puedas reactivarlo con un solo clic. Algunos usuarios lo interpretan, con razón, como una decisión de diseño deliberada para fomentar el uso de la herramienta. Si haces clic en él, simplemente te pedirá que reactives las funciones inteligentes.

Además, si quieres ir un paso más allá, puedes desactivar también el Smart Compose (la función que completa tus oraciones mientras escribes). En esa misma pestaña General, busca la sección “Redacción inteligente”, selecciona “Desactivar sugerencias de escritura” y también apaga la “Personalización de Redacción inteligente”.

Qué pierdes al desactivar Gemini en Gmail

Seamos honestos: apagar la IA en Gmail tiene un costo. La función más útil que perderás es la sincronización automática de eventos con Google Calendar. Cuando Gemini está activo, detecta itinerarios de viaje, reservaciones y confirmaciones en tus correos y las agrega automáticamente a tu calendario. Al desactivarlo, eso deja de funcionar.

También desaparecen las respuestas sugeridas, el resumen automático de conversaciones largas y otras automatizaciones que, para muchos usuarios, sí representan un ahorro real de tiempo. La pregunta que cada quien debe hacerse es simple: ¿cuánto vale tu privacidad y tu autonomía frente a esas comodidades?

Lo que queda claro es que Google debería ofrecer controles más granulares: un toggle solo para el chatbot Gemini, otro para Smart Compose, otro para el calendario. En lugar de eso, todo está empaquetado bajo “funciones inteligentes”, lo que obliga a elegir entre todo o nada. Por ahora, si quieres un Gmail más silencioso y menos “inteligente”, ya sabes cómo hacerlo.

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