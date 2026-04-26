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Horóscopo de hoy para Géminis del 26 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 26 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Estarás al tanto de todas las novedades y en contacto constante con tu entorno. Es un buen momento para exponer ideas, rendir exámenes o iniciar estudios. Tu capacidad para comunicar se potencia, destacándote por tu claridad mental y tu forma expresiva.

Horóscopo de amor para Géminis

Abre cualquier cosa que haya quedado sin decir y evita los malos entendidos o desacuerdos entre tú y tú pareja. Pareces natural y tus interacciones son agradables y diplomáticas. Si eres soltero, resultaran conexiones interesantes resultantes de conversaciones donde tú también obtendrás inspiración.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Harto de solo soñar con el escenario ideal para hacer el amor. Deja que tus pensamientos eróticos más imaginativos tomen el control por un tiempo. Platicalo con tu amante y haz que ese sentimiento demasiado familiar desaparezca. Te sientes más audaz. Las cosas se ven bien para una noche de pasión, acción lujuriosa combinada con tierno amor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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