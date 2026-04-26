Horóscopo de hoy para Libra del 26 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 26 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Libra

(09/23 – 10/22)

Renacerán tus esperanzas hacia el futuro y verás con mayor claridad hacia dónde dirigir tu energía. Será un momento favorable para integrarte a un grupo, aunque conviene estar atento: podrías encontrarte con personas de carácter fuerte que intenten imponerse.

Horóscopo de amor para Libra

Cualquier sugerencia que hagas a tus seres queridos tiene poco impacto y pasa casi desapercibida. Si pareces despreciar a tu pareja o si estas en un tono protector, cuando muestres tu punto, puede ser que termines cayendo junto con ellos. Trata de dar a los demás el tiempo para reconocer sus errores en lugar de tratarlos tan mal.

Horóscopo de dinero para Libra

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas de humor para apurarte, más bien prefieres tener una diversión suave y relajada. Aclarale esto a tu pareja: tu cuerpo es un patio de recreo, muéstrale donde se puede tener la mayor diversión. Un verdadero buen orgasmo necesita estar bien preparado. Una cosa es segura: tu amante quiere hacer lo mismo por ti.

