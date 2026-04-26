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Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

En este día te sentirás enérgico, optimista y con ansias de aventura. Podrías conocer a personas influyentes que te orienten y te ayuden a avanzar en tu camino. Ábrete a la sabiduría y a la experiencia que los demás tienen para ofrecerte.

Horóscopo de amor para Sagitario

No pierdas la oportunidad para hace mejoras en las relaciones existentes, para que se vuelvan más placenteras y duraderas. Si eres soltero, es posible que una relación cercana de toda la vida resulte para tomar el riesgo de hacer cambios en tus circunstancias, ayudándote a encontrar una pareja y dejando de estar solo.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraSagitario

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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