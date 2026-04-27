Condenan a cadena perpetua a asesino de policía en Nueva York cuyo caso movilizó a Trump

Un juez de Nueva York condenó este lunes a cadena perpetua a Guy Rivera, responsable del asesinato del detective Jonathan Diller, un crimen ocurrido en 2024 que conmocionó a la ciudad y tuvo repercusiones políticas a nivel nacional.

El magistrado Michael Aloise, de la Corte Suprema de Queens, sentenció a Rivera, de 36 años, a una pena de entre 115 años de prisión y cadena perpetua, al afirmar que la condena “fue determinada cuando apretó el gatillo” y que “le llevará toda su vida calcular el dolor que ha causado” a la familia del agente.

El asesinato ocurrió en marzo de 2024, cuando Jonathan Diller, detective de 31 años con tres años en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), realizaba una parada de tráfico en Queens.

De acuerdo con las autoridades, Rivera salió armado y disparó al agente en el torso, por debajo del chaleco antibalas, causándole la muerte.

El caso generó una fuerte conmoción pública, ya que Diller se convirtió en uno de los pocos agentes caídos en servicio en los últimos años, lo que reavivó el debate sobre seguridad y violencia armada en la ciudad.

Tonight this city lost a hero, a wife lost her husband, and a young child lost their father.



We struggle to find the words to express the tragedy of losing one of our own. The work that Police Officer Jonathan Diller did each day to make this city a safer place will NEVER be… pic.twitter.com/q639gQGgoz — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) March 26, 2024

Tras el anuncio, el abogado defensor, Jamal Johnson, anunció que apelará el fallo y sostuvo que “no es un asesino, bajo la ley, porque nunca pretendió matar a Jonathan Diller”, además de denunciar que el juicio excluyó “pruebas importantes”.

Por su parte, el juez rechazó esos argumentos y calificó de “triste” y “moralmente erróneo” intentar justificar a “un delincuente persistente que anda por la calle con un arma cargada.

El homicidio trascendió el ámbito judicial y se convirtió en símbolo del debate sobre seguridad en Estados Unidos.

El entonces candidato y hoy presidente Donald Trump acudió al multitudinario velatorio del agente en la catedral de San Patricio, en Manhattan, donde utilizó el caso para reforzar su discurso sobre la necesidad de “ley y orden” y endurecimiento de políticas contra el crimen.

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