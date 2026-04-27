Horóscopo de hoy para Capricornio del 27 abril de 2026

Puede presentarse una excelente oportunidad para realizar un viaje. Si hoy no puedes concretarlo, aprovecha para planificarlo con detalle y elegir el momento adecuado. Es tiempo de abrirte a nuevas experiencias y ampliar tus horizontes desde un lugar de disfrute y libertad.

Horóscopo de amor para Capricornio Trata de evitar el pasar la tarde solo, mejor invita a amigos a pasar una tarde juntos y sigan a ver que ofrece la vida nocturna. Usando tu iniciativa y especialmente si eres soltero haces conexiones placenteras, piensa cuidadosamente sobre exactamente que estás haciendo, de otra forma puedes arrepentirte de lo que ocurra después.

Horóscopo de dinero para Capricornio Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.