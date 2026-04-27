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Horóscopo de hoy para Escorpio del 27 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 27 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Hoy los astros indican que por fin podrás abrirte a un contexto de renovación. Si estás en pareja, proponer una salida o un plan distinto reactivará el interés mutuo. Si estás soltero, el escenario social se mueve y podrías atraer miradas: alguien logrará deslumbrarte.

Horóscopo de amor para Escorpio

Recuerda que no todos pueden entender cómo te sientes, a menos que se los digas no pueden saberlo. Aun si te sientes harto o solo frustrado contigo mismo permanece positivo. Pasa run tiempo hablando seriamente con la gente que respetas, oye bien los consejos que te dan tus amigos y seres queridos.

Horóscopo de dinero para Escorpio

En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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