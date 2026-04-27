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Horóscopo de hoy para Sagitario del 27 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 27 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Los asuntos laborales ocuparán el centro de la escena. La creatividad que aplicas a diario no pasará inadvertida y, gracias a tu constancia, tu prestigio irá en aumento. Si estás buscando trabajo, es un buen momento para moverte, ofrecer tus servicios y generar nuevas oportunidades.

Horóscopo de amor para Sagitario

Te sientes confiado sobre el hecho de abordar cualquier asunto en la relación con tu pareja. Tu acercamiento comprensivo hacia los demás les hace fácil aceptar lo que dices, aun si es problemático. Poner las cosas afuera, abrirlas, relaja la tensión, así que tus relaciones progresan y se desarrollan de manera más positiva.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Es bastante fácil convencerte de tener revolcones traviesos. Solo porque tu amante está pasando por una excéntrica fase de sexo obsesionado, no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Piénsalo bien antes de acceder. No todo el mundo tiene el gusto por el látigo o los juguetes sexuales, y tal vez tu tampoco.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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