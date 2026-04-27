La excusa perfecta

No es la presencia —confirmada o no— de agentes de la CIA lo que debería preocuparnos. Es lo que esa historia permite construir. En medio de versiones contradictorias, silencios oficiales y explicaciones incompletas, el caso ha dejado de ser un incidente aislado para convertirse en algo más relevante: una pieza dentro de una narrativa mayor que podría justificar acciones extraordinarias contra México.

El gobierno de Chihuahua ofreció versiones que pronto entraron en tensión con otros relatos. El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha respondido con cautela y poca claridad. Del lado estadounidense, el silencio no disipa dudas: las multiplica. Pero concentrarse en estas inconsistencias es quedarse en la superficie. El problema no es únicamente lo que ocurrió, sino el marco en el que ese episodio adquiere sentido. Y ese marco es, hoy, profundamente inquietante.

La coincidencia temporal no puede ignorarse. Este episodio surge prácticamente al mismo tiempo que hechos de violencia de alto impacto, como el tiroteo en Teotihuacán, y apenas unos meses después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. Pero más allá de la caída de una figura central del crimen organizado, lo verdaderamente preocupante es la respuesta violenta —inusual en su forma y alcance— registrada en diversas regiones del país, que en varios casos parece responder a lógicas de despliegue coordinado y tácticas que evocan estrategias paramilitares. No se trata solo de un repunte de violencia, sino de una violencia que exhibe patrones, capacidad de articulación territorial y un claro efecto demostrativo.

Al mismo tiempo, avanzan investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y redes de delincuencia organizada. Y todo esto ocurre en un momento políticamente cargado: a las puertas del Mundial, con México bajo escrutinio internacional, y en la antesala de elecciones intermedias en Estados Unidos, donde la seguridad fronteriza y la violencia vinculada al narcotráfico ocupan un lugar central en el debate público.

Pero hay un elemento adicional que cambia por completo la ecuación: la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Este movimiento no es retórico. Es estructural. Amplía el marco legal y político de acción de Estados Unidos, permitiéndole operar bajo lógicas que trascienden la cooperación bilateral tradicional y que históricamente han sido utilizadas en otros escenarios para justificar intervenciones más directas. En ese nuevo contexto, México no es solo un socio problemático: puede ser redefinido como un espacio de riesgo estratégico.

Ahí radica el verdadero problema. No en la presencia de agentes extranjeros, ni siquiera en la posible ilegalidad de ciertas operaciones, sino en la narrativa que se articula a partir de la convergencia de estos eventos. Una narrativa que puede presentar a México como un país donde confluyen violencia persistente, debilitamiento institucional, redes criminales transnacionales y posibles zonas grises entre el Estado y el crimen organizado. Ese encuadre no es inocuo. Tiene consecuencias.

En la lógica contemporánea de seguridad estadounidense, la categorización de una amenaza como “terrorista” habilita respuestas extraordinarias. No se trata solo de sanciones o presión diplomática. Se trata de la posibilidad de actuar de manera más directa, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional frente a riesgos que no reconocen fronteras.

Así es como se construyen los pretextos. No a partir de un solo evento, sino de la acumulación de señales que, articuladas estratégicamente, producen una justificación. La presunta muerte de agentes estadounidenses en territorio mexicano; el impacto mediático del abatimiento de El Mencho; los episodios de violencia visibles, y la campaña anticorrupción estadounidense dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada pueden integrarse en un mismo relato: el de una amenaza creciente que exige una respuesta proporcional.

El momento político en Estados Unidos amplifica este riesgo. En contextos electorales, la política de seguridad tiende a endurecerse, y México se convierte inevitablemente en un punto de presión. No solo por su proximidad geográfica, sino por su centralidad en debates clave como migración, tráfico de drogas y control territorial.

Frente a ello, la falta de claridad por parte del gobierno mexicano resulta particularmente problemática. En escenarios de alta sensibilidad geopolítica, los vacíos de información no permanecen vacíos: se llenan con interpretaciones que otros actores pueden instrumentalizar. Las contradicciones a nivel estatal, la ambigüedad a nivel federal y el silencio externo no disipan tensiones; las profundizan. Por eso, el debate no debería limitarse a esclarecer qué ocurrió con estos supuestos agentes. La pregunta de fondo es más incómoda, pero también más urgente: ¿qué tipo de escenario se está configurando y quién tiene la capacidad de definirlo?

México enfrenta hoy un desafío que trasciende la seguridad interna. La combinación de violencia persistente, fragmentación criminal, investigaciones sobre corrupción y una narrativa internacional cada vez más securitizada puede reducir significativamente su margen de maniobra frente a Estados Unidos. En ese contexto, los silencios no son neutrales. Son parte de la construcción de sentido. Y en la política internacional, las narrativas no solo explican la realidad. También la transforman.

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