Washington Commanders se despiden de su leyenda Monte Coleman, con quien ganaron tres veces el Super Bowl

La NFL está de luto tras confirmarse la muerte de Monte Coleman, una de las figuras más emblemáticas de los ahora llamados Washington Commanders y referente defensivo de la década de los 80 con los Redskins. El ex linebacker, tricampeón de Super Bowl, falleció de manera súbita a los 68 años, sin que hasta el momento se hayan revelado las causas oficiales.

La noticia sacudió tanto a la organización de Washington como al entorno del futbol americano en Arkansas, donde también dejó una huella profunda dentro y fuera del campo.

Washington Commanders despiden a Monte Coleman

El dueño de los Washington Commanders, Josh Harris, confirmó el fallecimiento mediante redes sociales, destacando la importancia histórica de Coleman dentro de la franquicia.

“Monte Coleman fue uno de los mejores jugadores en la historia de Washington. Fue uno de los pilares de nuestras defensas campeonas, tras haber jugado en los tres equipos que ganaron el Super Bowl. Su durabilidad y liderazgo marcaron el estándar de lo que significaba ponerse el uniforme del Burgundy & Gold”, comentó Harris.

La organización capitalina pierde así a uno de sus símbolos más representativos, un jugador que definió una era dorada del equipo en la NFL.

Arkansas también lamenta la muerte de Coleman

El impacto de Monte Coleman no se limitó al profesionalismo. En la Universidad de Arkansas en Pine Bluff (UAPB), institución donde se formó, también expresaron su pesar por el fallecimiento.

“El entrenador Coleman representaba todo lo que buscamos en la UAPB: excelencia, integridad y un compromiso inquebrantable con el desarrollo de nuestros estudiantes-atletas”, escribió Chris Robinson, director deportivo de la universidad.

Coleman fue una figura clave en el desarrollo de jóvenes talentos, consolidando su legado más allá del emparrillado.

El legado de Monte Coleman en la NFL

Monte Coleman tuvo una carrera ejemplar en la NFL, destacando por su consistencia y lealtad. Como linebacker, disputó 16 temporadas completas con la franquicia de Washington, cuando aún eran conocidos como los Redskins.

Durante su trayectoria, fue pieza fundamental en la conquista de tres títulos de Super Bowl (1982, 1987 y 1991), consolidándose como uno de los defensivos más importantes en la historia del equipo.

Su carrera, íntegramente con la misma organización, es reflejo de una era donde la identidad y el compromiso definían a los grandes jugadores.

RIP Monte Coleman 🕯️



The Consummate Redskin



Three-Time Super Bowl Champion

Four-Time NFC Champion



A 16-season linebacker in Washington, his 236 regular and postseason games rank second-most in #Redskins history



Named one of the "80 Greatest Redskins", enshrined in the… pic.twitter.com/9RC4P7O63E — Kevin Gallagher (@KevG163) April 27, 2026

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