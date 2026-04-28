Comandante de Hamás muere en ataques israelíes en Gaza

Ataques israelíes sobre la Franja de Gaza mataron a cinco personas el martes, entre ellos un comandante de Hamás y un niño de nueve años, informaron fuentes palestinas.

La agencia de Defensa Civil de Gaza indicó que cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas cuando un dron disparó dos misiles contra un automóvil en el barrio occidental de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza.

Una fuente de seguridad gazatí identificó a dos de las víctimas como el comandante de Hamas Iyad al-Shanbari y su hijo Salah.

No mencionó a las otras dos personas, y no hubo una reacción inmediata de Hamas, movimiento considerado terrorista por Israel, la Unión Europea y otros gobiernos.

El ejército israelí señaló que “sí atacó a un terrorista allí” y afirmó que proporcionaría detalles más tarde.

Violencia sigue pese a tregua

Pese a un alto el fuego acordado en octubre, el territorio palestino sigue sumido en la violencia mientras continúan los ataques israelíes, y tanto el ejército de Israel como Hamas se acusan mutuamente de violar la tregua.

En un incidente separado, la Defensa Civil informó que el niño de nueve años Adel al-Najjar murió “cuando un ataque de dron israelí tuvo lugar junto con bombardeos de artillería al este de Jan Yunis”.

El ejército señaló que “un sospechoso en la zona de la Línea Amarilla se acercó a las tropas, representando una amenaza inmediata”, y entró en un edificio, que luego fue atacado por la fuerza aérea.

El lunes, los servicios médicos de Gaza indicaron que recibieron el cuerpo de Ayham al-Omari, de 15 años, que murió por disparos en la localidad norteña de Beit Lahiya.

El ejército israelí señaló que soldados en el norte de Gaza abrieron fuego después de identificar “a un sospechoso (…) que representaba una amenaza inmediata”.

El alto el fuego ha detenido en gran medida la guerra en Gaza que comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Pero la violencia ha persistido, con al menos 818 palestinos muertos desde el inicio de la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la autoridad de Hamas y cuyas cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas.

En el mismo período, el ejército israelí señaló que cinco soldados han muerto en Gaza.

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