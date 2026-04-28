El Departamento de Justicia acusa al exdirector del FBI, James Comey, por un post en Instagram

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una nueva acusación formal contra el exdirector del FBI, James Comey, en un caso que vuelve a colocarlo en el centro de la confrontación política con el presidente Donald Trump. La imputación está relacionada con una publicación en Instagram realizada en mayo de 2025, que autoridades federales interpretan como una posible amenaza.

De acuerdo con documentos judiciales, un gran jurado federal en el Distrito Este de Carolina del Norte presentó dos cargos contra Comey. El primero corresponde a la presunta violación de una ley federal que prohíbe amenazar al presidente de Estados Unidos. El segundo está vinculado con la transmisión de comunicaciones interestatales que contienen amenazas de daño físico.

La controversia gira en torno a una imagen publicada por Comey en la que aparecían conchas marinas formando la cifra “8647”. Según fiscales, el número “86” puede interpretarse como jerga para “eliminar” o “deshacerse de alguien”, mientras que “47” sería una referencia al actual mandatario, identificado como el presidente número 47 del país.

.@DAGToddBlanche: "Today, a grand jury sitting in the Eastern District of North Carolina returned an indictment against James Comey on two counts."



Count one: Knowingly and willfully making a threat to take the life of, and to inflict bodily harm upon, the President of the… pic.twitter.com/lrJCHGysBI — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026

Interpretación del mensaje y reacción oficial

Funcionarios del gobierno sostienen que la publicación podría ser entendida por una “persona razonable” como una amenaza seria contra el presidente. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que “amenazar la vida del presidente de los Estados Unidos es una grave violación de la ley” y subrayó que el Departamento de Justicia no tolerará este tipo de conductas.

Por su parte, el actual director del FBI, Kash Patel, señaló que Comey, debido a su experiencia al frente de la agencia, conocía el impacto potencial de su mensaje. Según Patel, la investigación se llevó a cabo con base en evidencia y procedimientos establecidos.

El caso también incluye una orden de arresto emitida por el gran jurado. De ser declarado culpable, Comey podría enfrentar una pena máxima de hasta 10 años de prisión por cada uno de los cargos.

Comey ha sostenido previamente que no pretendía emitir una amenaza. Tras la polémica inicial, eliminó la publicación y explicó que interpretó la imagen como un mensaje político no violento. En ese momento, diversos expertos legales señalaron que la publicación podría estar protegida por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión.

Antecedentes legales y contexto político

Esta es la segunda vez que el Departamento de Justicia intenta procesar a Comey durante la actual administración. En septiembre de 2025, el exfuncionario fue acusado por presuntamente mentir al Congreso y obstruir una investigación legislativa relacionada con su testimonio sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Sin embargo, en noviembre pasado, un juez federal desestimó ese caso, así como otro contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al determinar que la fiscal encargada había sido designada de manera ilegal. La decisión permitió que los cargos pudieran ser presentados nuevamente, como ha ocurrido ahora.

El conflicto entre Comey y Trump se remonta a 2017, cuando el entonces presidente despidió al director del FBI en medio de la investigación sobre los vínculos entre la campaña republicana y Rusia. Desde entonces, Comey se ha convertido en un crítico abierto del mandatario.

Analistas consideran que este nuevo proceso judicial refleja la creciente tensión política en Washington y el uso intensivo de mecanismos legales en disputas entre figuras públicas. Mientras tanto, el caso continúa su curso en los tribunales, donde Comey mantiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

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