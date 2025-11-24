Un juez federal desestima las acusaciones contra James Comey y Letitia James

El juez federal Cameron Currie desestimó los cargos penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al determinar que la fiscal Lindsey Halligan, que presentó los casos, bajo la instrucción del presidente Donald Trump, fue designada de manera ilegal por el Departamento de Justicia.

El fallo del juez Currie considera nulo el nombramiento de Halligan, quien sustituyó al fiscal Erik Siebert tras su dimisión en 2020, bajo presiones del gobierno Trump para imputar a Comey.

Según el fallo, el nombramiento de Halligan fue ilegal, ya que el plazo de 120 días para designar un sustituto expiró antes de que Pam Bondi, la fiscal general de Trump, realizara dicho nombramiento.

Como resultado, el juez concluyó que los jueces de cada distrito deberían haber sido responsables de la competencia en el caso, y no Halligan.

Acusaciones contra Comey y James

Las acusaciones contra James Comey y Letitia James se remontan a dos frentes. Comey, quien fue despedido por Trump durante su primer mandato, enfrentaba cargos de falso testimonio y obstrucción al Congreso relacionados con su comparecencia ante el Congreso en 2020.

Según las denuncias, Comey habría mentido sobre la filtración de información relacionada con los supuestos vínculos entre Trump y el gobierno de Rusia.

Por su parte, Letitia James, fue acusada de fraude relacionado con una hipoteca sobre una propiedad en Virginia.

Error procesal

El juez Currie destacó que, debido al error procedimental, el Departamento de Justicia tendría la opción de presentar de nuevo los cargos contra Comey y James, pero esta vez con otro fiscal designado correctamente. La decisión marca un revés para la administración Trump, que había emprendido una ofensiva legal contra los dos exfuncionarios.

La fiscal Lindsey Halligan es el cuarto fiscal federal afín a Trump cuyo nombramiento ha sido considerado ilegal por un juez. Previamente, otros fiscales designados en casos vinculados a la administración Trump fueron también considerados inapropiados por la justicia.

El caso de James Comey había sido uno de los más polémicos en los últimos años, con el expresidente Trump calificándolo de “policía corrupto” en repetidas ocasiones, especialmente en su intento de vincularlo a una conspiración política.

Poco antes de la imputación formal de Comey, Trump exigió públicamente a Pam Bondi, fiscal general de su administración, que tomara medidas contra varios de sus opositores políticos, incluyendo al exdirector del FBI.

Sigue leyendo: