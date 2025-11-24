Comey advierte de nueva embestida de Trump tras la desestimación del caso en su contra

Pese a que un juez federal desestimó los casos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James al determinar que el fiscal que Trump seleccionó personalmente para presentar cargos en su contra fue designado ilegalmente, podría no ser el final de la historia.

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, advirtió que Donald Trump, probablemente vuelva a intentar procesarlo.

“Donald Trump probablemente venga a por mí otra vez”, afirmó Comey en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El exdirector del FBI señaló que el presidente ha mostrado en repetidas ocasiones su disposición a tomar medidas contra quienes considera opositores, especialmente antiguos funcionarios de seguridad nacional que han cuestionado su actuación.

Según Comey, esta dinámica “no solo busca desacreditarme a mí, sino intimidar a quienes cumplen con su deber”.

La reacción se produjo después de que la jueza Cameron McGowan determinara que la designación de la fiscal interina del distrito Este de Virginia, Lindsey Halligan, “no era válida” en el momento de la presentación de los cargos contra Comey y también contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El pasado 25 de septiembre, Comey había sido imputado por los supuestos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo.

La confrontación entre Trump y Comey se remonta a 2016, cuando el FBI, bajo su dirección, investigó posibles vínculos entre la campaña del entonces candidato republicano y Rusia.

El pronóstico de Comey podría ser realidad, dado que la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado que los hechos de la acusación contra Comey y James “no han cambiado y esta no será la última palabra sobre el asunto”.

Incluso, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el fallo de Currie de “sin precedentes”, afirmando que el juez buscó “proteger” a Comey y James de la rendición de cuentas.

Ella enfatizó que la administración respalda las calificaciones de Halligan y cree que ella fue designada legalmente.

“Sé que el Departamento de Justicia apelará esto muy pronto”, dijo Leavitt, sugiriendo que Comey debería “frenar su vuelta de la victoria”.

Halligan se suma a las filas de los fiscales estadounidenses de Trump para Nueva Jersey, Nevada y el distrito de California que cubre Los Ángeles, quienes han sido descalificados de algunos casos por los jueces, aunque los fallos están suspendidos en medio de apelaciones.

Aun así, el fiscal de Virginia se enfrentó a un dilema que los demás no tuvieron: esos jueces permitieron que las acusaciones avanzan contra los acusados ​​que impugnaron los nombramientos porque los fiscales de carrera contribuyeron a asegurar los cargos. Halligan no contó con esa ayuda.

