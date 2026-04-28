Hijo de Zinedine Zidane se fractura la mandíbula y el mentón y queda en duda su participación en el Mundial 2026

El portero Luca Zidane atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. El guardameta del Granada sufrió una fractura de mandíbula y mentón tras un fuerte choque en partido de Segunda División, una lesión que lo deja fuera lo que resta de la temporada y compromete seriamente su participación en el Mundial 2026.

El incidente ocurrió durante el duelo ante el Almería, en el que su equipo cayó 2-4 en el estadio Nuevo Los Cármenes.

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Parte médico del Granada confirma la gravedad de la lesión

El club andaluz confirmó el diagnóstico tras realizar estudios médicos al futbolista, quien también presentó una conmoción cerebral tras el impacto: “Las pruebas médicas realizadas a Luca Zidane, tras la conmoción cerebral, revelan que el guardameta sufre también una fractura en su mandíbula y mentón”, mencionaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, la institución dejó abierta la decisión sobre el tratamiento a seguir: “El jugador, junto a los servicios médicos del Granada, decidirá en las próximas horas el tratamiento a seguir para tratar su dolencia”, se lee en la misiva.

🩺 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼: Luca Zidane — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) April 27, 2026

Cómo fue la lesión de Luca Zidane ante Almería

El golpe se produjo de forma fortuita en la recta final del encuentro, cuando Luca Zidane sufrió un fuerte impacto que lo dejó visiblemente afectado.

El arquero tuvo que ser sustituido de inmediato y trasladado a un centro hospitalario, encendiendo las alarmas tanto en el Granada como en la selección de Argelia.

🔴#GranadaCF | Luca Zidane sufre una fractura de mandíbula y mentón tras un choque en el duelo contra el Almería.



El cancerbero rojiblanco decidirá el tratamiento a seguir en los próximos días con el Mundial en el horizonte.



Te lo contamos👇https://t.co/6w5O7RA2FW pic.twitter.com/a9d4i0LB1E — GranadaDigital (@granadadigital) April 27, 2026

Baja confirmada con Granada en Segunda División

La lesión deja fuera a Luca Zidane para el cierre de la temporada en la Segunda División, donde había sido una pieza clave para su equipo.

Su ausencia representa un golpe importante para el Granada, que pierde a su portero titular en la fase decisiva del campeonato.

Mundial 2026: Argelia, en alerta por su portero titular

El mayor foco ahora está en su recuperación rumbo al Mundial 2026, donde Luca Zidane apunta a ser el guardameta principal de Argelia.

El arquero fue titular durante toda la fase de clasificación, por lo que su estado físico genera preocupación en el combinado africano.

Argelia forma parte del Grupo J, donde enfrentará a:

Argentina

Austria

Jordania

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